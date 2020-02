Die Erstfelder musizieren am frühesten Der Morgenstreich beginnt schon um 3 Uhr. Musiziert wird in traditioneller Kleidung. Paul Gwerder 20.02.2020, 11.28 Uhr

In keiner anderen Gemeinde stehen die Fasnächtler so früh für ihren Morgenstreich auf, wie in Erstfeld. Über hundert Katzenmusikanten starteten um 3 Uhr zur Tour, die zuerst über die Lindenstrasse ins Oberdorf führte und von dort ging es weiter über die Passerelle und kleine Strässchen durch das Aecherliquartier bis hin zur Kolonie. Alle Teilnehmer trugen traditionellerweise ein weisses Hirthemd, ein rotes Halstuch und eine schwarze Zipfelmütze. Und sie spielten den Katzenmusikmarsch bei heiterem Himmel wunderbar im Takt, sodass es vielen Menschen rundherum Gänsehaut brachte.Bild: Paul Gwerder (Erstfeld, 20.2.2020)