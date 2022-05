Musikbühne Uri führt Niederdorfoper auf

«Die kleine Niederdorfoper» Musikbühne Uri will «Niederdorf-Oper» aufführen Im Herbst 2023 kommt «Die kleine Niederdorfoper», das Sittengemälde einer Grossstadt der 1950er-Jahre, ins Theater Uri nach Altdorf. 30.05.2022, 12.02 Uhr

Heiri, der sein Kalb verkauft … Das Stück und seine Ohrwürmer sind längst Kult. Am 20. Mai hatten sich 39 Personen im Saal des Hotels Schlüssel in Altdorf eingefunden, um den Start des neuen Projektes der Musikbühne Uri zu lancieren.

Nach einem kurzen musikalischen Intermezzo begrüsste Vereinspräsidentin Margret Wipfli zahlreiche Mitwirkende. Sie freute sich, viele bekannte Gesichter, aber auch einige neue Interessierte zu sehen. Willkommen hiess sie im Besonderen die OK-Präsidentin, Ständerätin Heidi Zgraggen. Sie und das ganze OK freuen sich sehr auf den Herbst 2023.

Gespannt lauschen die Interessierten und künftigen Mitwirkenden den Ausführungen der Regisseurin. Bild: PD

Franziska Dahinden führt Regie

Franziska Dahinden, die Regisseurin der «Kleinen Niederdorfoper» in Altdorf. Bild: PD

«Die kleine Niederdorfoper» wird unter der Regie von Franziska Dahinden aufgeführt. Sie erläuterte die Art und Weise der Produktion mit den an Uri angepassten Begebenheiten. Sie hat den Text in den Urner Dialekt umgeschrieben. Statt im «Lämmli» wie in Zürich treffen sich alle im «Schlüssel» in Altdorf, einem lustvollen Etablissement, wie es auf der Bühne des Theaters Uri eingerichtet sein wird. Vorgestellt wurden die Mitwirkenden. Die meisten Rollen sind bereits besetzt, und die Textbücher wurden verteilt. Auch das teilweise bereits kreierte Bühnenbild konnte im Kleinformat bereits betrachtet werden.

Anschliessend berichtete Produktionsleiter Alois Kempf über die Proben sowie die schon engagierten Helferinnen und Helfer. Weitere seien herzlich willkommen, betonte er. «Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit, hoffen auf ein volles Theater Uri und ein begeistertes Publikum.» Wer das musikalische Lustspiel als Zuschauerin oder Zuschauer erleben möchte, kann sich bereits die Zeit vom 9. September bis zum 6. Oktober 2023 in der Agenda anstreichen. Zum Schluss führte Franziska Dahinden zum Apéro über. (sez)

Hinweis: www.musikbuehne-uri.franziskadahinden.ch