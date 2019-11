Die Kündigungswelle geht weiter Nach dem Kesb-Trio gibt nun auch der Vorsteher des Amts für Soziales seine Tätigkeit auf. Regierungsrätin Bär nimmt Stellung.

Die Medienmitteilung der Urner Regierung lässt aufhorchen: Der Vorsteher des Amts für Soziales, Samuel Bissig nimmt eine «neue berufliche Herausforderung» an, wie es die Regierung formuliert. Damit verlässt innert weniger Wochen schon wieder eine Kaderperson die Sozialdirektion, zu der auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gehört. Dort hat vor kurzem das gesamte Entscheidungsgremium bestehend aus drei Personen gekündigt. Hat die Direktion mit strukturellen Problemen zu kämpfen?

«Die Gründe für die Kündigungen sind jedoch sehr unterschiedlich, sodass sie nicht auf eine einzelne Ursache reduziert werden können», schreibt Sozialdirektorin Barbara Bär in einer Stellungnahme auf Fragen unserer Zeitung. Sie präzisiert: «Der Amtsvorsteher Soziales hat seine Kündigung bereits im August 2019 eingereicht, weil er eine Neuausrichtung seiner beruflichen Zukunft in der Privatwirtschaft vornehmen will.» Nach über zehnjähriger Tätigkeit in Leitungsstellen der öffentlichen Verwaltung sei dieser Schritt nachvollziehbar. «Wir bedauern seinen Weggang aber ebenso wie jene der drei Kesb-Behördenmitglieder», so Barbara Bär. «Mit der aussergewöhnlichen Kumulation von Abgängen geht leider auch viel Erfahrung und Fachwissen verloren», gesteht die Regierungsrätin ein. «Andererseits bieten sie auch Möglichkeiten, um Optimierungen in der Organisation und in den Arbeitsabläufen vorzunehmen.»

Obwohl die Kündigungen einen Zusammenhang vermuten lassen, betont Bär: «Die Tätigkeit als Amtsvorsteher Soziales und als Behördenmitglied oder Mitarbeitende der Kesb unterscheiden sich sehr stark.» Gemeinsam sei ihnen, dass sie alle anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben ausübten. «So leisten alle Mitarbeitenden im Amt für Soziales und in der Kesb tagtäglich einen grossen Einsatz.» Angesprochen auf den politischen Handlungsbedarf räumt Bär ein, es gehöre zur ständigen Führungsaufgabe, die Arbeitsabläufe und organisatorischen Strukturen zu überprüfen und nötigenfalls zu optimieren. «Das wird gegenwärtig bei der Kesb im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gemacht.»

Wahl wurde erst spät öffentlich gemacht

Die Kommunikation rund um die personellen Veränderungen bei der Kesb hatten bereits stutzig gemacht, auch bei der Leserschaft unserer Zeitung. So war die Wahl zum Ad-interim-Präsidenten der Kesb nie öffentlich gemacht worden. Später fiel die Mitteilung zu seiner offiziellen Wahl sehr knapp aus, sodass ausser seiner Berufsbezeichnung Jurist keine Qualifikationen für das anspruchsvolle Amt erwähnt wurden. Barbara Bär kommentiert knapp, damit setze der Regierungsrat die gesetzliche Vorgabe um, wonach ein Behördenmitglied der Kesb eine juristische Ausbildung auf Hochschulniveau abgeschlossen haben müsse. «Zudem verfügt Jules Busslinger über eine fundierte Berufserfahrung in Leitungsfunktionen auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde», fügt sie an und verweist auf den Gesamtregierungsrat, der für die Kommunikation rund um die Kesb zuständig ist.

Ebenfalls nicht erwähnt worden war in einer ersten Fassung, dass sämtliche Mitglieder des Kesb-Entscheidungsgremiums mittlerweile gekündigt hatten. Darüber sei in unserer Zeitung bereits berichtet worden. «Wir wurden dann darauf aufmerksam gemacht, dass man das Nicht-Erwähnen auch falsch verstehen könnte. Um dies zu vermeiden, haben wir sofort eine Korrektur der Medienmitteilung vorgenommen.»