Reportage Die Läden sind wieder offen – Urner freuen sich über die erweiterten Einkaufsmöglichkeiten Den 11. Mai und die weiteren Lockerungsschritte haben viele Geschäfte herbeigesehnt. Aber auch zahlreiche Kunden haben ihre Besorgungen aufgespart und wollen nun die Einkäufe vor Ort tätigen. Markus Zwyssig 11.05.2020, 18.22 Uhr

Nach acht Wochen Zwangspause wegen der Coronapandemie öffnete am Montagmorgen das Einkaufscenter Manor in Schattdorf wieder. Die Parkplätze füllten sich zum Wochenstart schnell. Darüber erfreut ist Fabian Hildbrand, Mediensprecher von Manor. In den vergangenen Wochen mussten wegen der geschlossenen Geschäfte massive Einbrüche verkraftet werden. «80 Prozent der Filialen mussten geschlossen bleiben. Dies konnte auch durch starke Umsätze im Onlinegeschäft und im Lebensmittelbereich nicht annähernd kompensiert werden.» Entsprechend erleichtert sei man, dass man nun mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen die Geschäfte wieder öffnen könne. Beim Eingang des Einkaufcenters steht Desinfektionsmittel zur Verfügung und es wird auf die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus hingewiesen:

Bild: Urs Hanhart (11. Mai 2020)

Jetzt werden fehlende Kleidungsstücke ersetzt

«Viele der Artikel gehören zum Grundangebot», sagt Hildbrand. Das werde einem erst bewusst, wenn die Manor-Geschäfte geschlossen seien. Plötzlich seien die Schuhe der Kinder zu klein oder die Hosen hätten Löcher. Das bestätigt auch eine Frau, die kurz nach der Eröffnung das Geschäft in Schattdorf betritt: «Ich hatte Zeit, zu Hause ein wenig auszusortieren. Jetzt weiss ich, welche Kleidungsstücke mir fehlen.» Sie kaufe lieber vor Ort ein, wo sie alles anprobieren könne, und nicht über das Internet.

René Zurfluh aus Attinghausen ist froh, dass Manor wieder geöffnet hat. Dabei denkt er zuerst an die Angestellten: «Sie haben nun wieder eine Arbeit», sagt der 39-Jährige. Er hat sich aber auch auf die besondere Situation eingestellt: «Nachdem bekannt wurde, dass viele Geschäfte am 11. Mai wieder öffnen, habe ich zahlreiche Einkäufe aufgeschoben. Und die hole ich nun nach.»

René Zurfluh. Bild: Markus Zwyssig

Jakob Zgraggen aus Schattdorf hat 28 Jahre lang im ehemaligen Einkaufsgeschäft Hauser in Altdorf gearbeitet. Trotzdem kam er in den vergangenen Wochen gut ohne das Einkaufscenter Manor klar. «Die wichtigsten Sachen wie Lebensmittel für den täglichen Bedarf konnte man ja kaufen», sagt der 81-Jährige. Die Wiedereröffnung sei nachvollziehbar. «Wirtschaftlich gesehen ist es wichtig, dass wir die Arbeitsplätze nicht verlieren.»

Überall wird grossen Wert auf das Schutzkonzept gelegt. Und wie sich am Montag bei einem Augenschein vor Ort zeigte, achten die Kunden auf Abstand und nutzen das bereitgestellte Desinfektionsmittel. Einzelne tragen Schutzmasken und Handschuhe.

Imholz Sport: Auf riesige Umsatzverluste folgt der Neustart

Der Lockdown Mitte März sei deprimierend gewesen, sagt Hans-Ueli Imholz von Imholz Sport AG in Bürglen. «Von einer Stunde auf die andere musste alles geschlossen werden», blickt er zurück. Insbesondere in Andermatt sei man noch mitten in der Skisaison gestanden. Auch die geplante Outdoormesse in Altdorf musste abgesagt werden. «All dies war mit riesigen Umsatzverlusten verbunden.» Umso mehr wolle man nun mit vollem Elan neu starten. Ausnahmsweise habe man zum Start auch am Montag geöffnet. Die Mitarbeiter seien intensiv geschult worden. Aufgrund der Abstandsregeln müssen sie beim Anprobieren beispielsweise auf das Schuhebinden der Kunden verzichten.

Bild: Urs Hanhart

Rechnet man die Aushilfen mit, stehen bei Imholz Sport AG in Bürglen insgesamt 45 Mitarbeiter auf der Lohnliste, für die man Kurzarbeit angeordnet habe. Es brauche ein bisschen Zeit, bis es wieder richtig anlaufe. Dazu brauche es eine breite Solidarität. «Unser Geschäft gibt es seit 72 Jahren, wir haben eine treue Kundschaft», gibt er sich zuversichtlich. Aber eines ist für Hans-Ueli Imholz klar: «Als Unternehmer hoffe ich, dass wir eine solche Situation nie mehr erleben müssen.»

Bild: Urs Hanhart

Reger Betrieb im Türmli, verhaltener Auftakt im Café

Obwohl das Kaufhaus Türmli in Altdorf üblicherweise am Montagmorgen geschlossen hat, herrschte bei der Eröffnung zum Wochenbeginn schon früh reger Betrieb. «Wir sind glücklich, dass wir öffnen dürfen und das Geschäft wieder entsprechend anlaufen kann», sagt Geschäftsführerin Daniela Herger-Stadler auf Anfrage. «Mehrere Kunden haben uns versichert, dass sie mit ihrem Einkauf extra gewartet haben, bis wir wieder öffnen.» Auch das vom Bund geforderte Schutzkonzept werde von den Kunden gut akzeptiert. Reduziert worden sei die Zahl der Sitzplätze im angegliederten Café. «Hier herrscht allerdings zurzeit noch wenig Betrieb», so Daniela Herger-Stadler.

Während der Coronakrise wurde der bereits vorgängig eröffnete Onlineshop intensiver bewirtschaftet. «Anfragen sind in dieser Zeit auch telefonisch eingegangen», so Daniela Herger-Stadler. Allgemein könne man feststellen, dass die Kunden sehr tolerant gewesen seien, wenn ein Artikel einmal nicht vorrätig gewesen sei. Die geplante Lagerbereinigung habe man im Vorfeld nämlich nicht mehr vornehmen können.

Froh ist man beim Kaufhaus Türmli, dass die Schliessung der Geschäfte erst nach der Fasnacht erfolgte. Diese Zeit ist neben Weihnachten die zweite Verkaufshochsaison. «Dadurch können wir den finanziellen Schaden in Altdorf und in den Filialen im Pilatusmarkt in Kriens und im Dorf Sarnen einigermassen in Grenzen halten», so Daniela Herger-Stadler. Einen weiteren Wermutstropfen gibt es aber: «Negativ ins Gewicht fällt, dass der Markt zum 1. August in Altdorf abgesagt worden ist.»

Die vergangenen Wochen seien eine Herausforderung für die Bido AG gewesen, betont Marco Cantele, CEO der Kümin-Group, zu der die Papeterie und Buchhandlung in Altdorf gehört. «Wir nutzten aber die elektronischen Möglichkeiten und konnten viele Kundenberatungen per Telefon und E-Mail durchführen.» Trotz alledem hätte der persönliche Kontakt mit den Kunden vor Ort gefehlt. Unter anderem auch aus diesem Grund sei man froh, dass man die Filiale nun wieder öffnen konnte. «Wir haben uns sehr auf unsere treue Kundschaft gefreut», so Cantele. Die Kunden seien glücklich, dass die Bido AG wieder offen habe und ein persönlicher Austausch vor Ort stattfinden könne.

«Ungewohnte Zeiten verlangen ungewohnte Schritte», so Cantele. Die Bido AG habe die Möglichkeit gehabt, den Onlineshop kurzfristig für die Privatkunden zu öffnen. «Der Onlineshop ist gut angelaufen und die Rückmeldungen unserer Kunden waren durchwegs sehr positiv.» Zudem konnten weiterhin Bücher online und via E-Mail bestellt werden, was rege genutzt worden sei. Der Onlineshop wird weiterhin für die Geschäftskunden wie auch für die Privatkunden zugänglich sein.