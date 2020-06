Die Ländlerabende in Andermatt

starten wieder Ab dem 8. Juli bieten Restaurants in Andermatt wieder die Ländlerabende an: Gäste sollen sich aber im Voraus anmelden. 29.06.2020, 16.44 Uhr

In Andermatt traditionelle Schweizer Volksmusik geniessen: Das ermöglichen die Ländlerabende. Bild: PD

(mah) Wegen der Coronapandemie war es lange ungewiss, ob die Ländlerabende in Andermatt auch in diesem Sommer stattfinden können. Nach Rücksprache mit den Wirten hat sich die Kulturkommission Andermatt an ihrer letzten Sitzung für die Durchführung entschieden. Damit die Lokale nicht überfüllt werden, müssen sich die Gäste telefonisch bei den einzelnen Restaurants anmelden. Ausserdem müssen die Veranstaltungen unter Einhaltung der Schutzregeln durchgeführt werden.

An fünf Mittwochabenden spielt jeweils eine Formation aus dem Kanton Uri oder der Innerschweiz in einem Andermatter Restaurant von 19 Uhr bis 22 Uhr. Vor zwei Jahren hat die Kulturkommission Andermatt die Ländlerabende ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, Einheimischen und Gästen an einzelnen Abenden während der Sommermonate einen gemütlichen Abend mit traditioneller Schweizer Volksmusik zu bieten.