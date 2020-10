«Die Menschen sind offener geworden gegenüber Zugezogenen» – die Geschichte einer Spanierin, die im Kanton Uri heimisch wurde Als junge Frau wollte die Spanierin raus und die Welt erkunden: Aus 9 Monaten Saisonarbeit werden 32 Jahre Schweiz. Claudia Naujoks 06.10.2020, 05.00 Uhr

Nach dem Motto «Wanderjahre sind Lehrjahre» trifft die unternehmungslustige, damals 20-jährige Maria Rosario Argibay Martinez die Entscheidung, nach dem Abitur nicht zu studieren – Sprachen hätten sie interessiert – sondern ins Ausland zu gehen. «Dort kann ich auch Sprachen studieren», denkt sie sich dabei.

Maria Rosario Argibay Martinez hatte einen schwierigen Start im Kanton Uri. Heute fühlt sie sich aber sehr gut integriert. Bild: Claudia Naujoks

Sie wird 1968 in der rund 300000-Einwohner-Stadt Vigo in Galizien südlich von Santiago de Compostela in der Nähe der portugiesischen Grenze geboren und wächst dort zusammen mit fünf Geschwistern – drei Brüdern und zwei Schwestern – auf. Die aufgeschlossene, an anderen Kulturen und fremden Ländern interessierte junge Frau zieht es nach Australien, aber die Mutter möchte sie nicht so weit weg wissen. Sie rät ihr, doch in die Schweiz zu gehen, wo ihre sieben Jahre ältere Schwester mit ihrer Familie zu diesem Zeitpunkt bereits lebt. Die Spanierin kennt zumindest die Gegend um Andermatt schon von Ferienaufenthalten und nimmt eine Saisonarbeitsstelle als Servicekraft in Entschwil im Berner Oberland an, die ihre Schwester für sie aus der «Glückspost» herausgesucht hat.

Besuche in Andermatt halfen, das Heimweh zu überwinden

«Es war ein Schock», erinnert sie sich heute, denn in dem sehr kleinen Dorf gibt es keinen einzigen Laden, nur ein Gasthaus, keine öffentliche Verkehrsverbindung, die meisten Gäste sind «Buure» mit Pfeife, Bart und Hut, die zunächst recht reserviert auf die einzige Ausländerin im Ort reagieren. Keiner kann Englisch geschweige denn Spanisch oder wenigstens Italienisch mit ihr sprechen und sie kann noch kein Deutsch ausser «Kaffee» und «Coki». «Da wurde mir bewusst, dass ich hier neun Monate bleiben muss», lacht sie heute. «Mir ist angst und bange geworden bei dieser Vorstellung!»

Mit Hilfe der Besuche in Andermatt kann sie das Heimweh überwinden und nutzt die Zeit in der Einöde, um Deutsch und Kochen zu lernen. Ihren hart arbeitenden Arbeitgebern, die immer freundlich und hilfsbereit waren, und zu denen sie heute noch Kontakt pflegt, ist sie dankbar für die Zeit bei ihnen. Trotzdem fühlt es sich an, wie ein Sprung in eiskaltes Wasser, denn in Gesprächen mit Gästen versteht sie anfangs nur sehr wenig und weiss oft nicht, was sie antworten soll. Sie tröstet sich damit, dass sie ja nur neun Monate durchhalten muss.

Ein extremer Winter führt zu einem Szenenwechsel

Andererseits freut sie sich, die Gelegenheit zu haben, ihre Nichten und Neffen aufwachsen zu sehen. Deshalb kehrt sie doch immer wieder als Saisonarbeiterin zurück in die Schweiz, aber auch aufgrund der Tatsache, dass gerade in den 90er-Jahren die Arbeitsmöglichkeiten in ihrer Heimat recht eingeschränkt sind und sie befürchten muss, dort arbeitslos zu sein. Auf keinen Fall will sie riskieren, ihren Eltern zur Last zu fallen.

Nach drei Jahren wechselt sie in ein Hotel in Andermatt, das zu dieser Zeit einen Aufschwung erlebt, der sich an reger Bautätigkeit ablesen lässt. Die kontaktfreudige «Chari» Argibay Martinez geniesst den Umgang mit vielen Menschen aus aller Herren Ländern und den Touristentrubel im Ferienort. Zwar ist sie ihrer Schwester da recht nah und sie fühlt sich wohl, trotzdem ist der körperlich zartgebauten Person, die recht leicht friert, das kalte Klima im Winter, das es im Jahr zuvor auf die Spitze treibt – eine Woche war es minus 20 Grad – zu viel und sie wechselt nach vier Jahren in ein Hotel im wärmeren Flüelen.

Schicksalsschläge schweissen die Familie zusammen

Auch von hier aus hält sie engen Kontakt zu ihrer Familie in Spanien und verbringt im Jahr drei Monate dort, wenn in der Schweiz Saisonpause ist. «Familie ist für mich alles», betont sie, weshalb der Shutdown in der Coronazeit eine harte Geduldsprobe war, denn sie sorgt sich um die an Demenz leidende, 84-jährige Mutter. Da ist es ein glücklicher Umstand, dass die zweite Schwester von Chari Argibay Martinez bei ihr lebt. Auch ein Bruder, der mit seiner Familie im Nachbarort wohnt, kümmert sich. Es herrscht ein enger Zusammenhalt in der Familie, der sicher auch von zwei Schicksalsschlägen herrührt: Zwei weitere Brüder, der eine mit 25, der zweite nur anderthalb Jahre später, sind durch einen tödlichen Arbeitsunfall ums Leben gekommen. «Da habe ich gezweifelt und nach dem Sinn gefragt. Das war eine harte Zeit, die ich nie ganz verstehen und abschliessen konnte.» Aber der Glaube katholischer Tradition, mit dem sie aufgewachsen ist, sei ihr dabei eine grosse Hilfe, doch ein Stück Frieden zu finden. Mit den Jahren verstehe man es besser, man sehe den Tod mit anderen Augen.

Was sie von sich selber sagt, das strahlt sie auch aus: Optimismus und positives Denken lägen zum Glück in ihrem Wesen und sie sei zur Erkenntnis gelangt, dass der Tod nichts Schlechtes sei, sondern einfach zum Leben dazugehöre. Er lehre uns, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Deshalb lebe sie im Heute, schaue nicht in die Vergangenheit, obwohl sie die Lieben im Herzen behalte. «Man soll nach vorne luägä, das Leben ist so schön», rät sie eindringlich.

Das erfährt sie dann auch, als sie sich just verliebt – und das in einem Moment, in dem sie eigentlich schon fest entschlossen ist, der Schweiz endgültig den Rücken zu kehren. Mit 27 Jahren fragt sie sich eines Tages, was sie eigentlich mit ihrem Leben anfangen möchte: Kinder kriegen? Heiraten? Sesshaft werden? Wenn ja, wo? Auf jeden Fall möchte sie das Umherreisen beenden. Nach einigem Überlegen beschliesst sie, ihre Zelte in der Eidgenossenschaft abzubrechen und nach Spanien zurückzukehren. In letzter Sekunde sozusagen tritt da ein Mann in ihr Leben. Er ist Gast im Hotel in Flüelen, in dem sie als Servicekraft tätig ist. Er kommt regelmässig – mal zum Aperitif am Morgen, mal am Freitagabend. Sie besuchen gemeinsam ein Konzert – zunächst als Kollegen. Inzwischen ist sie mit Albert Muheim seit 23 Jahren zusammen und seit 15 Jahren glücklich verheiratet.

Zur Jahrtausendwende tritt Chari Argibay Martinez die Stelle als Reinigungsfrau im Kantonsspital Uri in Altdorf an, denn aus gesundheitlichen Gründen kann sie nicht mehr im Service arbeiten.

Sie nehme ihre Aufgabe sehr ernst, denn das Reinigen gerade in diesem sensiblen, medizinischen Bereich ist wichtig und muss fachgemäss ausgeführt werden. Mit dem Älterwerden schätze sie die verträglicheren Arbeitszeiten. Ausserdem kommt dieser Job auch ihrem Bedürfnis entgegen, im Kontakt mit Menschen zu sein, denn oft kann sie den für die Ansprache dankbaren Patienten das eine oder andere aufmunternde Wort schenken. Auch nach 20 Jahren mache ihr der Job noch Spass, freut sie sich.

Der Kontakt zu Einheimischen war zu Beginn schwierig

Damals wie heute wird sie aufgrund ihres Namens zunächst als Ausländerin wahrgenommen. Daran kann die 52-jährige Wahl-Altdorferin ganz gut die Entwicklung der Öffnung der Gesellschaft gegenüber ihr als Fremde beobachten. Am Anfang hat sie wenig Kontakt zu Einheimischen gehabt. Ihre alteingesessene Schwiegerfamilie stellte damals eine Ausnahme dar, weil sie durch ihre häufigen Reisen schon aufgeschlossener gewesen sei, stellt Argibay Martinez fest. Im Laufe der Jahre habe sich das gewandelt; die Menschen im Kanton Uri seien viel offener geworden gegenüber den «Zugezogenen», sei ihre Erfahrung.

Inzwischen fühle sie sich voll integriert, es sei für sie persönlich ein schleichender Prozess gewesen, bei dem sich beide Seiten aufeinanderzubewegt hätten. «Zum Beispiel habe ich hier das ‹Güetzli›-Backen kennen- und lieben gelernt», sagt sie verschmitzt lächelnd.