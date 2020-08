Die neuen Schulräume in Altdorf sind bereit Die Erweiterung des Schulhauses Hagen in Altdorf ist fertig. Nach den Sommerferien können die Schüler einziehen. 09.08.2020, 14.51 Uhr

Neues Klassenzimmer im Schulhaus Hagen. Bild: PD

(pd) Die Zunahme der Altdorfer Bevölkerung hat einen Bedarf an zusätzlichen Schulräumen zur Folge. Der Gemeinderat brachte deshalb ein Kreditbegehren von rund 4 Millionen Franken für die Erweiterung des Schulhauses Hagen zur Abstimmung, dem die Altdorfer Stimmberechtigten am 4. März 2018 zustimmten. Im inzwischen fertiggestellten Kopfbau sind zwei Klassenzimmer mit Gruppenräumen und ein Musikzimmer realisiert worden. Zusätzlich kann bei Bedarf im Bestandesbau ein ehemaliges Klassenzimmer reaktiviert werden, das bis anhin für Spezialzwecke genutzt wurde. Erfreulicherweise könne der Kostenrahmen eingehalten werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Projekt nach Wettbewerb weiter verfeinert

Das Projekt ist das Ergebnis aus einem Architekturwettbewerb. Am 1. Juni 2017 hatte die Gemeindeversammlung einem entsprechenden Planungskredit zugestimmt. Im Projektwettbewerb konnte sich das Büro knüselleibundgut architektur gmbh aus Zürich und Basel gegen 23 Mitbewerbende durchsetzen. Das Preisgericht kam in seiner Beurteilung einstimmig zum Schluss, dass das Projekt «Mathilda» mit dem integrativen und gleichzeitig selbstbewusst auftretenden Kopfbau ein wertvolles neues Ganzes für das Schul-haus Hagen schafft.

In der Realisierungsphase sei es den Architektinnen gelungen, ihre Ideen aus dem Wettbewerb weiter zu verfeinern und überzeugend umzusetzen, so die Gemeinde weiter. Das Ergebnis seien insbesondere attraktive, stimmungsvolle Räume, deren Materialisierung in Anlehnung an den Bestand gewählt und weitergeführt wurde.

Der Erweiterungsbau ist in einem Zweischalenmauerwerk ausgeführt. Die hohe Qualität der Gebäudehülle und der Einbau einer Lüftungsanlage minimieren den Heizenergiebedarf und sichern die thermische Behaglichkeit. Wie bis anhin wird die Wärmeenergie vom Nahwärmeverbund Feldli/Bernarda bezogen. Damit wurden die Voraussetzungen für eine allfällige Minergie-Zertifizierung bei einer späteren Sanierung des Bestandesbaus geschaffen.

Schüler und Lehrer mussten einiges ertragen

Die Bauarbeiten sind unter laufendem Schulbetrieb ausgeführt worden. Die nicht immer einfache Situation haben die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen geduldig ertragen. Dafür werden sie mit einem Schulhaus belohnt, das auch im Bestand Aufwertungen erfahren hat.

Neu werden alle Geschosse mit einem Lift erschlossen. Die bestehenden Arbeitsnischen und das Treppenhaus sind mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet und frisch gestrichen. Augenfällig sind die Türen zu den Klassenzimmern. Sie mussten aus brandschutztechnischen Gründen ersetzt werden und setzen nun als verbindendes Element von Altbau und Erweiterungsbau erfrischende Farbakzente.

Neuer gedeckter Pausenbereich

Auch der Aussenraum ist deutlich aufgewertet worden. Den Schülerinnen und Schüler steht nun dank des neuen Pavillons ein gedeckter Pausenbereich mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Der Zugang von der Seedorferstrasse zum Schulhausareal präsentiert sich durch den neuen Kopfbau und den Brunnen einladend und freundlich. Die Hofsituation entlang der Seedorferstrasse erscheint durch die Entfernung des alten Maschendrahtzauns optisch aufgeweitet. Zudem leistet die in diesem Bereich angelegte Magerwiese mit Wildstrauchhecke einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität. In den kommenden Tagen werden die letzten Arbeiten ausgeführt und an der Umgebung weitergearbeitet; der Inbetriebnahme der neuen und modern ausgestatteten Schulräume nach den Sommerferien steht aber nichts entgegen.