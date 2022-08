Nach dem Unfall Die Sanierung der bestehenden Axenstrasse birgt Zündstoff Nach dem Bau der A4 Neue Axenstrasse soll Schwyz die alte Linienführung übernehmen. Die Ausführungsplanung steht noch nicht. Andreas Seeholzer 1 Kommentar 06.08.2022, 12.47 Uhr

Mit dem Unfall auf der Axenstrasse – ein Fahrzeug durchschlug am 24. Juli das Geländer und stürzte in den Vierwaldstättersee – sind erneut sicherheitsrelevante Fragen aufgetaucht. Es wurde die Frage gestellt, warum hier keine Leitplanke installiert worden sei.

Diese Frage stösst im Kanton Schwyz auf besonderes Interesse, da der Kanton nach dem Bau der A4 Neue Axenstrasse die aktuelle Linienführung als Kantonsstrasse übernehmen soll. Damit würden die gefährliche Strecke und deren Unterhalt in die Hoheit des Kantons Schwyz übergehen. Die Beschwerde gegen den Bau der A4 Neue Axenstrasse mit dem Morschacher und dem Sisikoner Tunnel ist vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen worden.

Die alte Axenstrasse führt durch Sisikon. Bild: Urs Hanhart (Sisikon, 5. August 2022)

Wie der Schwyzer Kantonsingenieur Daniel Kassubek auf Anfrage ausführt, muss die alte Axenstrasse nach dem Bau der beiden Tunnel erst durch den Bund saniert werden. Geplant ist heute, die Strasse für den Langsamverkehr aufzuwerten. Das Projekt wird in den nächsten Jahren ausgearbeitet und aufgelegt. Der Schwyzer Kantonsingenieur geht heute davon aus, dass die Strasse, falls sie an den Kanton Schwyz übergeht, in einem betriebstüchtigen Zustand ist und alle Anforderungen für eine sichere Benützung erfüllt.

Uvek prüft nun Fahrzeugrückhaltesysteme

Wie Samuel Hool, Beauftragter Information und Kommunikation beim Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), ausführt, wird nun geklärt, ob und wie die Sicherheit in Bezug auf die Fahrzeugrückhaltesysteme im Sinne von Überbrückungsmassnahmen bis zur Eröffnung der neuen Axenstrasse weiter verbessert werden können. «Hinsichtlich des Mischverkehrs, des grossen Verkehrsaufkommens sowie aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse müssen Aufwand, Einschränkungen für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden, Eingriff in die ­geschützte Landschaft und Sich­erheitsaspekte abgewogen werden.»

Der Einsatz eines stärkeren Fahrzeugrückhaltesystems ist laut Hool nur unter «grösstem baulichem Aufwand und mit langzeitiger, mindestens einstreifiger Verkehrsführung möglich», da die Tragfähigkeit der Auskragung nicht gegeben sei. Darauf weisen auch Tafeln vor Ort hin, dass keine Lastwagen auf das Trottoir fahren dürfen. Es seien grössere bauliche Massnahmen, wie etwa die nötigen massiven Verstärkungsmassnahmen mit Betonriegeln unterhalb des ausgekragten Trottoirs, nötig.

Dabei geht man beim Astra heute auch davon aus, dass bauliche Massnahmen von den Umweltverbänden infrage gestellt würden. Fazit: Erst mit der Inbetriebnahme der A4 Neue Axenstrasse würden verkehrstechnisch die Voraussetzungen für eine Sanierung der alten Axenstrasse geschaffen. Das Bundesverwaltungsgericht hält laut Axenkomitee aber fest, dass die neue Axenstrasse erst in Betrieb genommen werden dürfe, wenn die flankierenden Massnahmen auf der bestehenden Axenstrasse umgesetzt worden seien.

Temporeduktion bis Unfallursache geklärt ist

Wie es Anfrage beim Uvek weiter heisst, soll das Geländer am Unfallort voraussichtlich bis Ende August 2022 ersetzt werden. Als Sofortmassnahme wurde im Bereich des Unfalls eine Temporeduktion auf 60 km/h signalisiert. «Damit wird die Sicherheit gewährleistet, bis die Reparaturarbeiten erledigt sind», sagt Samuel Hool.

Übergangsweise wurde ausserdem das zerstörte Geländer durch ein Steinschlagschutznetz ersetzt. Die Temporeduktion werde mindestens so lange beibehalten, bis die Unfallursache geklärt sei.

1 Kommentar Kurt Franz Unternährer vor 7 Minuten Horror die Verbände, was soll das stets? Keine richtigen Jobs die Leute? Macht endlich mit dem Bau vorwärts und die Einsprecher sollen für immer schweigen und die bisherigen Kosten vollumfänglich übernehmen Alle Kommentare anzeigen