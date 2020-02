Die «Schächenschale» wird überprüft Die Baudirektion Uri investiert weiter in den Hochwasserschutz. 08.02.2020, 09.43 Uhr

Der Hochwasserschutz bei der Schächenschale wird überprüft. Bild: Baudirektion Uri

(pd/RIN) Als Folge des Hochwassers von 1910 wurde von der Schächenbrücke bis zur Schächenmündung die 1700 Meter lange «Schächenschale» erstellt. Besonders nach grösseren Hochwassern mussten an der Sohlenpflästerung immer wieder Schäden ausgebessert werden, schreibt die Baudirektion Uri in einer Mitteilung. Bei den Instandstellungsarbeiten nach dem Hochwasser 2005 wurden in der «Schächenschale» erhebliche Abnützungen an den Sohlensteinen und auch den Fugen festgestellt.