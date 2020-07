Reportage Die Schweiz zu Gast in Uri: Ein Augenschein im Reussdelta Das Baden in freier Natur wird im Reussdelta von Gästen aus der ganzen Schweiz genutzt. Warum das Urner «Mississippi» so zieht, erzählen die Gäste selber – ein Besuch vor Ort. Christian Tschümperlin 13.07.2020, 16.30 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer hätte wohl Freudentränen in den Augen, würde er diese Szene sehen: Am Reussdelta in Flüelen tummeln sich diese Tage Gäste aus der ganzen Schweiz. Sind sie alle seinem Aufruf gefolgt? In einer flammenden Rede im Parlament hatte er gefordert: «Machen Sie Ferien in der Schweiz. Geben Sie das Geld hier aus. Besuchen Sie die Naturschönheiten. Machen Sie Sport. Geniessen Sie das feine Essen, den feinen Wein, alles was wir haben.» Dafür hatte er spontan Applaus geerntet, die Rede wurde musikalisch vertont und ging viral.

Einer der Besucher am Sonntag, 12. Juli, ist Boris Haberthier aus dem fernen Basel. Er ist mit seiner Frau und seinen Kindern angereist. Mit Ueli Maurers Rede habe sein Besuch im Urnerland allerdings nichts zu tun. «Die Ferien in Morschach hatten wir schon letztes Jahr gebucht. Vom Reussdelta erfuhren wir durch Freunde in Andermatt», sagt er.

Boris Haberthier aus Basel macht mit seiner Familie Ferien in Morschach und war am Sonntag beim Reuss-Delta. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 12. Juli 2020)

Der Familie gefällt das Baden in freier Natur, die Tochter hat sich gerade im frischen Wasser abgekühlt. «Eigentlich wollten wir eine Bergtour auf den Stoos unternehmen, aber die Kinder haben gequengelt, sie wollen in die Badi nach Flüelen», berichtet Haberthier. Für seine Tochter sind es die letzten Ferien vor der Einschulung, entsprechend will sie ihre Freizeit nochmals in vollen Zügen geniessen.



Mehr als eine Stunde Fahrt hinter sich haben auch Sonja Stüssli und ihre Familie aus dem aargauischen Mellingen. «Der Entschied fiel heute Morgen völlig spontan, dass wir einen Abstecher in die Zentralschweiz machen möchten», sagt sie.

Sonja Stüssli aus dem Aargau während ihres Ausfluges im Reuss-Delta mit ihrer Familie. Bild: Christian Tschümperlin (Flüelen, 12. Juli 2020)

Im Aargau beginnt am Montag die zweite Woche der Sommerferien. Für Stüssli steht fest: «Im Sommer ist es schön in der Schweiz, da muss man nicht ins Ausland.» Mit dem Kanton Uri verbindet sie tolle Erinnerungen: «Als Kind waren wir viel auf der Göscheneralp und halfen beim Beerensuchen.» Ihr Vater sei ein Nidwaldner. Daher ziehe es sie immer wieder in ihre Heimat, die Alpen.

Eine schöne Gattung macht auch der Königspudel Lulu, der seine Herrchen an den «Mississippi» ausführt. Ursi Bekmann aus Basel besucht an diesem Sonntag den Altdorfer Marc Peric. «Ich bin gerne im Urnerland. Die Berge, der See und die gemütlichen Leute sorgen für eine friedlich Ferienstimmung.»

Ursi Bekmann aus Basel mit Marc Peric aus Altdorf und ihrem Hund dem Königspudel Lulu geniessen das schöne Wetter am Reussdelta. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Den Abstecher nach Uri hätte sie auch dann unternommen, wenn es Corona gar nicht gäbe, versichert sie. «Ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen. Im Sommer ist es einfach am schönsten hier.»

Ein harter Krampfer ist Yama Razqyar (23) aus Altdorf. Er arbeitet als Fensterbauer in Amsteg. «Das Reussdelta bietet am Wochenende die perfekte Gelegenheit, mit Freunden zu entspannen», sagt er. Den Kanton Uri verbindet er mit frischer Luft, der fehlenden Anonymität und der Möglichkeit, mit Menschen leicht in Kontakt zu kommen. Allerdings: «Am Wochenende ist es ‹bumshagelvoll› hier. Letztes Wochenende fanden wir keinen Grillplatz. Diesmal mussten wir 45 Minuten warten.»

Yama Razqyar (23) aus Altdorf (rechts) grilliert mit Freunden im Reuss-Delta. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Derweil versorgen die Grossmütter der Familien Cota und Bilusic ihre Kinder und Enkel mit Würsten und Pilzen vom Grill. «Am Nachmittag gab es auch noch Poulet und alles mögliche. Wir haben das perfekte Wetter erwischt», sagt eine von ihnen, die lieber nicht mit Vornamen in der Zeitung erscheinen möchte.

Die Familien Cota und Bilusic grillieren mit Pilz und Würsten am Reuss-Delta. Christian Tschümperlin / Urner Zeitung

Zum Familienkreis zählt auch Bruno Cota aus Sattel, der gerade eine Bratwurst geniesst. Der Exil-Urner sagt: «Die Szene zeigt, wie schön es hier ist. Man braucht nicht in die Ferne zu gehen. Hier haben wir Berge, den See und die Natur.» Diese gelte es in der Coronazeit umso zu schätzen.