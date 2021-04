Unterstützungsgelder Die Schweizer Berghilfe hat so viel Freiwilligenarbeit geleistet wie nie zuvor – 18 Urner Betriebe konnten profitieren Insgesamt hat die Stiftung über 33 Millionen Franken gesammelt – und auch im Zuge der Pandemie mehr Projekte unterstützt. 22.04.2021, 13.19 Uhr

(zgc) Während des letzten Jahres ist es der Schweizer Berghilfe gelungen, sowohl Spendeneinnahmen als auch die Unterstützungsleistung fast auf dem Niveau des Vorjahres zu halten, wie es in einer Medienmitteilung der Stiftung heisst. Hingegen sei der Aufwand grösser gewesen; die ehrenamtlichen Expertinnen und Experten haben so viele unbezahlte Arbeitsstunden wie nie zuvor geleistet: 150 Arbeitstage. Das sind 15 Prozent mehr als in den Jahren zuvor.