Die Seelisberger sagen Ja zu sehr guten Zahlen Die Rechnungen schliessen besser als budgetiert ab. Zudem sind grosse Rückstellungen möglich. Christoph Näpflin 21.06.2020, 16.46 Uhr

In Seelisberg wird die Kirchenorgel total saniert. Bild: Christoph Näpflin

Traditionell finden in Seelisberg jeweils die Versammlungen der Einwohner-, Kirchen- und Bürgergemeinde am gleichen Abend statt. Für die Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag musste ein Schutzkonzept erstellt werden. So sassen die 39 Bürgerinnen und Bürger für einmal weit auseinander und wurden namentlich beim Eingang notiert. Die Situation hielt insbesondere ältere Einwohner von einer Teilnahme ab. Die Versammlungen fanden aber ansonsten wie gewohnt statt.

«Mit Ausnahme von externen Besprechungen konnten die meisten Sitzungen stattfinden und die Gemeindeverwaltung erfüllte in dieser für alle schwierigen Coronazeit ihre Aufgaben wie gewohnt», fasste Gemeindepräsidentin Judith Durrer die vergangenen ausserordentlichen Monate zusammen.

Alle Gemeinderechnungen weissen statt den negativ budgetierten Zahlen per 2019 einen erfreulichen Ertrag aus. «Dies ist vor allem auf zusätzliche Einnahmen aus Nachsteuern sowie grosszügigen Spenden zurückzuführen», erklärte Verwalterin Sonja Truttmann die unerwartet guten Resultate. Diese machten es möglich, für anstehende Investitionen Rückstellungen zu machen. So konnten Rückstellungen bei der Einwohnergemeinde von 300000 Franken unter anderem für den Werkhof und das Gemeindehaus gemacht werden. «Bei der Kirchgemeinde profitieren die Friedhofkapelle und das Pfarrhelferhaus mit 75000 Franken vom guten Abschluss», konnte Verwalter Peter Rudolf von Rohr berichten. Erfreulich sind die vielen Rückstellungen in der Kirchenrechnung, wovon über 500000 Franken allein für die Wallfahrtskapelle vorhanden sind. Bei der Einwohnergemeinde schlagen vor allem die Bildung und die Verwaltung als grösste Aufwandspositionen zu Buche, bei der Kirchengemeinde sind es die kirchlichen Dienste und die Liegenschaften. Die Kreditbegehren für die Erstellung einer generellen Wasserversorgungsplanung sowie den Planungskredit zur Erstellung der Wasseranschlussverbindung im Gebiet Zingeli-Ebnet wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Mit dem zweiten Projekt soll die unabhängige Wasserversorgung von Volligen und Treib weiterhin gesichert werden.

Bestehende Kirchenorgel ist ein Kulturgut

Vor ein paar Wochen haben die umfassenden Sanierungsarbeiten bei der Kirchenorgel begonnen. «Die rund 1600 Orgelpfeifen werden alle ausgebaut, gereinigt und wenn nötig repariert. Nach dem Einbau wird jede der Pfeifen einzeln gestimmt», führte Andreas Schmidt an der Kirchengemeinde aus. Teile der Orgel stammen aus der alten Kirche von 1899 und sind historisch sehr wertvoll. Das Pfarrhelferhaus erhält auf den kommenden Winter eine neue Heizung mit einer Pelletfeuerung.

Die Bürgergemeinde ist sehr froh über die Privilegien bei der Sonderallmend. Ende Februar 2020 bestätigte der Korporationsrat Uri mit einer grossen Mehrheit eine Sonderregelung für Seelisberg. «Die 4000 Franken Ertrag daraus sind für Seelisberg sehr wichtig. Ohne diese würde die Rechnung nicht mehr ausgeglichen abschliessen können», erklärte Peter Truttmann vom Bürgerrat die grosse Bedeutung dieser Sonderregelung.

Trotz projektbedingter Verluste bei der Hirtirechnung Matten und der Waldrechnung ist der Bürgerrat mit dem Jahr 2019 sehr zufrieden. «Über mehrere Jahre gesehen sind unsere Teilrechnungen mehr als ausgeglichen», relativierte Präsident Raffael Ziegler die roten Zahlen dieser Teilrechnungen. Die verschiedenen Rechnungen und das Budget 2020 wurden oppositionslos genehmigt.

Die Bürger freuen sich jetzt auf die letzte Barauszahlung vom Bürgernutzen, der in Zukunft in Form von Sachleistungen wie Bergbahnbillette erfolgen wird.