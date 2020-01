Die SP Uri sagt zweimal Ja Die Erweiterung der Anti-Diskriminierungsstrafnorm und die Intiative für mehr bezahlbaren Wohnraum werden gutgeheissen. Florian Arnold 15.01.2020, 21.38 Uhr

Auch die SP Uri sagt klar «Ja zum Schutz vor Hass». Bild: Walter Bieri, KEYSTONE

Die SP Uri traf sich am Mittwochabend in Altdorf, um die Parolen für die Abstimmung vom 9. Februar zu fassen. Die Kantonalpartei sagt einstimmig Ja zur Erweiterung der Anti-Diskriminierungsnorm. Diese soll vor Hass aufgrund der sexuellen Orientierung schützen. «Heute kann niemand belangt werden, der gegen Schwule und Lesben hetzt», sagte Alex Inderkum. Aus eigener Erfahrung – er selber gab vor 20 Jahren sein Coming-Out – stellte er klar: «Ich wäre in Uri nie auf die Idee gekommen, warum es ein solches Gesetz bräuchte.» Er verbindet diesen Umstand damit, dass man sich in Uri noch kenne. Sobald er aber beispielsweise in einer grösseren Stadt unterwegs gewesen sei, habe auch er Hass gegen Homosexuelle deutlich gespürt. Der neuen Strafnorm misst er vor allem einen präventiven Charakter bei: «Wenn man verbietet, in Internetforen zu hetzen, wird es auch weniger Tätlichkeiten geben.» Denn vor der Hasstat komme das Wort.