Porträt Die Urner FDP-Regierungsrätin Barbara Bär hat eine turbulente Amtszeit erlebt – und schaut trotzdem mit Zufriedenheit darauf zurück Nach acht Jahren als Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektorin ist Barbara Bär nun abgetreten. Sie habe während ihrer Regierungszeit nicht nur Positives erlebt. Trotzdem sei sie mit dem Erreichten zufrieden.

Acht Jahre lang stand Barbara Bär der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion vor. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 26. Mai 2020)

Mit einem Lächeln empfängt sie uns in ihrem Büro im Verwaltungsgebäude des Kantons an der Klausenstrasse in Altdorf, als wir Barbara Bär in den letzten Tagen als Regierungsrätin besuchen. Fast drei Jahrzehnte lang stand die FDP-Politikerin im Dienst der Öffentlichkeit. Begonnen hat sie als Jugendrichterin. 16 Jahre lang war sie im Gemeinderat Altdorf aktiv. Vier Jahre lang hatte sie das Amt als Gemeindepräsidentin im Urner Hauptort inne. Und schliesslich stand sie nun acht Jahre als Regierungsrätin der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion vor.

Ihre Bilanz sei sehr positiv, sagt sie. Die Arbeit in der Exekutive habe ihr Lust und Freude bereitet. «Es war sowohl auf Gemeindeebene als nun auch im Regierungsrat äusserst spannend und vielfältig.» Sie habe den Schritt zur Kandidatur für den Regierungsrat nie bereut. Bär ist überzeugt, dass man etwas bewirken kann, im Interesse des Kantons und der Bevölkerung. Sie sagt denn auch: «Wir haben viel erreicht.»

Begegnung mit «unehrlichen und egoistischen Menschen»

Nicht immer war es Bär aber zum Lachen zu Mute. Vor vier Jahren lief ein Informationsanlass in der Turnhalle Seelisberg aus dem Ruder. Die Stimmung war derart aufgeheizt, dass die Veranstaltung schliesslich abgebrochen werden musste. Denn die Bevölkerung wehrte sich vehement gegen eine geplante Asylunterkunft. «Die Schweiz war damals ein absoluter Hotspot. Die Flüchtlingsströme waren unglaublich gross geworden», blickt sie zurück. Auch in Uri wurde es fast unmöglich, alle Flüchtlinge unterzubringen. «Alles drohte aus den Nähten zu platzen.»

Zwar gibt es einen klaren nationalen Verteilschlüssel: Uri muss 0,5 Prozent der Flüchtlinge in der Schweiz übernehmen. Mit der Gemeinde Seelisberg zusammen habe man für die im Dorf geplante Asylunterkunft auch schon alles vorbereitet gehabt – doch es kam anders als geplant. «Das war sehr unschön.» An die Begegnung mit «unehrlichen und egoistischen Menschen» erinnere sie sich heute nur ungern. «Damals zeigte sich, auf wen man sich wirklich verlassen kann und auf wen nicht», so Bär. Bei dieser Aussage wolle sie es bewenden lassen. Die Asylunterkunft in Seelisberg wurde letztlich nicht eröffnet.

Turbulenzen rund um die Kesb

Barbara Bär beteuert, dass in Uri die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz seit vielen Jahren sehr gut funktioniere. Die Kollektivunterkunft beim Bahnhof Altdorf bewähre sich. Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene seien in vielen Wohnungen in zahlreichen Gemeinden verteilt. Seit 2016 sind die Zahlen der Asylbewerber sehr stark gesunken. «Wir haben einen Tiefstand wie noch fast nie.» Mit den Gemeinden und allen Beteiligten pflege man einen guten Austausch. Heute sei es vor allem die Integration der Asylbewerber und der vorläufig Aufgenommen, die im Vordergrund stehe.

Kritik und Turbulenzen gab es auch rund um die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb). Die vielen personellen Wechsel warfen in der Bevölkerung und in der Politik Fragen auf. «Es war ein schwieriger Start und eine grosse Herausforderung, nicht nur in Uri, sondern in der ganzen Schweiz», sagt Bär. «Die Behörde musste aufgrund des neuen Gesetzes aus dem Nichts aufgebaut werden.» Zudem sei es für die Betroffenen eine schwierige Situation, wenn man die Kesb nach Lösungen suchen lassen müsse.

«Es brauchte eine entsprechende Einarbeitungszeit», wirbt Bär um Verständnis. Es sei von allen sehr viel Arbeit und Engagement hinein gesteckt worden. «Heute ist die Kesb sehr gut aufgestellt und dabei personell und gut strukturiert unterwegs», sagt die abgetretene Regierungsrätin. Man pflege einen guten Austausch mit den Gemeinden. Die Kesb arbeite im Interesse der Bevölkerung und der Menschen, die etwas brauchen würden.

Enttäuscht über Nichtwahl zur Frau Landammann

Wenn man ein politisches Amt übernehme, wisse man, dass man nicht nur mit Rosen beschenkt werde. «Ich war mir stets bewusst, dass es auch unbequeme Themen anzupacken gibt und dass ich eine grosse Verantwortung übernehmen muss.» Bär versichert aber, sie habe ihre Arbeit stets offen und im Interesse der Bevölkerung ausgeführt. Trotzdem komme es nicht immer so, wie man es geplant hat. Ein Tiefpunkt war für sie die verhinderte Wahl zur Frau Landammann. «Das war ein politisches Spiel», sagt Bär. Die Aussagen der SVP, welche ihr mangelndes Krisenmanagement und Einfühlungsvermögen vorwarf, seien sehr verletzend gewesen. Sie ist überzeugt: «Das ist aus politischem Kalkül geschehen.» Aber Bär sagt auch: «Es ist eine Volkswahl, der man sich stellen muss und das habe ich auch akzeptiert.» Statt ihr wurde damals ihr Parteikollege Roger Nager zum Landammann gewählt.

Deshalb an Rücktritt zu denken, war für Bär aber kein Thema. Die Enttäuschung, nicht Frau Landammann zu werden, sei jedoch gross gewesen. «Ich hätte diese Verantwortung und Aufgabe sehr gerne wahrgenommen und war auch gut darauf vorbereitet, die Direktion ebenfalls.» Aber der Volkswille sei ein anderer gewesen. Sie habe sich als gewählte Regierungsrätin in der Verantwortung gesehen, an den wichtigen Projekten zu Gunsten des Kantons und der Bevölkerung weiterzuarbeiten. «Für so ein politisches Hickhack wollte ich meine Zeit und meine Ressourcen nicht einsetzen.»



Direktionsübergabe erfolgt mit einem guten Gefühl

Barbara Bär ist davon überzeugt, dass sie ihrem Nachfolger, dem Seedorfer SVP-Politiker Christian Arnold, eine gut aufgestellte Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion übergeben hat. Lob hat sie für ihre Mitarbeiter, welche über all die Jahre und speziell in der Coronakrise sehr viel geleistet haben.

Barbara Bär im Gespräch mit ihrem Generalsekretär Roland Hartmann. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 17. März 2020)



Die medizinische Grundversorgung für die Bevölkerung sei in Uri gesichert, so Bär. Einige Hausärzte würden zwar in den nächsten Jahren in Pension gehen. Trotzdem müssten die Urner dank den in den vergangenen Jahren unternommenen Anstrengungen keine Angst haben, einen Hausarzt zu finden. Erfreut ist die FDP-Politikerin, dass das neue Kantonsspital, das grösste je in Uri realisierte Hochbauprojekt, viele politische Hürden genommen hat. Die Zusammenarbeit mit den Spitalverantwortlichen und den Ärzten sei sehr gut. «Bei der Volksabstimmung Ende 2017 hat das Urner Volk mit 86 Prozent Ja zum Spital gesagt», hält Bär nicht ohne Stolz fest. Der 115-Millionen-Franken-Kredit wurde klar gutgeheissen.

Erfreut ist Barbara Bär auch über das breit abgestützte Rettungskonzept in Uri. Dieses bringe Sicherheit, vor allem auch in den Tälern. «Die Rettung am Boden und aus der Luft ist gesichert», sagt sie. Ein wichtiger Teil des Rettungssystems seien die Ersthelfer, welche vor allem bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand rasch vor Ort seien. Im Urserntal sei die Schliessung des militärischen Notspitals ein massiver Einschnitt gewesen. «Dank einer Puls-Sendung im Schweizer Fernsehen ist es gelungen, einen Arzt zu finden, der nun eine Hausarztpraxis führt.»

«Es sind genügend Pflegeplätze vorhanden»

Als Meilenstein bezeichnet Bär die Revision des Konkordats mit Schwyz und Zug. «Die Gesellschaft Triaplus garantiert eine integrierte psychiatrische Versorgung inklusive Tagesklinik und den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie.» Ein wichtiges Thema ist für die FDP-Politikerin auch die Palliativpflege. «Bei Menschen, die unheilbar krank sind, soll die Situation so gestaltet werden, dass es für sie und die Angehörigen trotz allem stimmt.»

Barbara Bär freut sich über die Angebote im Bereich Gesundheitsförderung. Ein gesundes Körpergewicht, die psychische Gesundheit und die Vorbereitungen aufs Alter seien wichtige Bereiche der Vorsorge. «Bei der Pflegeheimplanung hat sich gezeigt, dass genügend Pflegeplätze vorhanden sind.» Zudem lobt sie das Angebot der Spitex in Uri.

«Bevölkerung kann von Aufwertungen des Naherholungsgebiets profitieren»

In der Kinderbetreuung sei es gelungen, viele zusätzliche Plätze zu schaffen. «Es sind gute Fachkräfte im Einsatz. Das ermöglicht Familien mit kleinen Kindern, dass beide Elternteile arbeiten können.» In der Coronakrise seien die Anbieter eng begleitet worden. Die Zahlen der betreuten Kinder seien massiv eingebrochen. «In der Antwort auf eine dringliche Interpellation haben wir aufgezeigt, dass wir helfen wollen.» Das eidgenössische Parlament hat 65 Millionen Franken gesprochen. Im Kanton Uri bietet das Amt für Soziales entsprechende Hilfe an.

Im Bereich Umweltschutz erwähnt Barbara Bär die Seeschüttungsprojekte für das Ausbruchmaterial am Axen und der zweiten Röhre am Gotthard. «Sehr wichtig sind die Revitalisierungen und Renaturierungen. Ersatzmassnahmen werden bei Grossprojekten wie dem Bau neuer Kraftwerke ergriffen», sagt Bär. «Die Bevölkerung kann von den Aufwertungen des Naherholungsgebiets profitieren.»

Mehr Zeit für Familie und die Hobbys

Mit dem Ende ihrer Regierungszeit verabschiedet sich Barbara Bär nun auch aus der Politik. Diesen Schritt habe sie sich gut überlegt. Mit 63 Jahren wolle sie nun wieder selber über ihre Zeit befinden. Im Zentrum sollen ihr Mann, ihre Familie, die Kinder und Grosskinder stehen. Bei den Tellspielen, die nun wegen der Coronakrise ein Jahr später als geplant stattfinden, macht sie ebenfalls wieder mit. Und auch bei der Kinderartikelbörse Pinocchio steht sie nun wieder im Einsatz.