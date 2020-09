Die Urner Krankenkassenprämien 2021 bleiben im schweizweiten Vergleich tief Trotz einem moderaten Anstieg bleibt Uri der Kanton mit den zweitgünstigsten Krankenkassenprämien. 25.09.2020, 15.37 Uhr

Mit bedarfsgerechten und interkantonal koordinierten Spitalplanungen soll das Kostenwachstum weiter gebremst werden. Archivbild: Urs Hanhart

(mah) Die Krankenkassenprämien in Uri steigen im kommenden Jahr moderat an. Trotz dieses Anstiegs ist Uri erneut der zweitgünstigste Kanton – nach Appenzell Innerrhoden. Das teilt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion mit. Die mittleren Prämien, also die durchschnittliche Prämienbelastung pro Person, steige 2021 mit 0,8 Prozent moderat an. Bei den Erwachsenen und den jungen Erwachsenen im Kanton Uri muss mit einem durchschnittlichen Prämienanstieg von zwei Franken respektive 1.40 Franken pro Monat gerechnet werden. Für Kinder und Jugendliche müssen im Schnitt monatlich 80 Rappen mehr Krankenkassenprämien bezahlt werden.