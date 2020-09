Die Urner sagen Ja zur Änderung des kantonalen Fuss- und Wanderweggesetzes Mit der nun gutgeheissenen Gesetzesrevision werden die Zuständigkeiten und der Unterhalt der Bikewege geregelt. Die Urner sagten mit 68,5 Prozent Ja. Markus Zwyssig 27.09.2020, 15.00 Uhr

Mit dem Entscheid der Urner können im Fuss- und Wanderweggesetz künftig auch die Bikerouten geregelt werden. Mountainbiken ist in Uri sehr beliebt. Bislang fehlten aber rechtliche Grundlagen für den Vollzug. Die vorliegende Gesetzesrevision ordnet Zuständigkeit und Verantwortung für die Planung, die Anlage und den Unterhalt der Bikewege. Sie lehnt sich an die bewährte Regelung des kantonalen Fuss- und Wanderweggesetzes. So sind Hauptbikewege durch den Kanton, Nebenbikewege durch die Einwohnergemeinden anzulegen, zu unterhalten und zu kennzeichnen. 68,5 Prozent der Stimmenden sagten Ja, die Stimmbeteiligung lag bei 56,4 Prozent.