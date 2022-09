Die Zukunft «Wir brauchen die neugierigen Köpfe von morgen» – Mobiles Labor bringt Wissenschaft zum Anfassen nach Altdorf In einem umgebauten Schiffscontainer, dem «Curiosity Cube», wurde über 100 Schülerinnen und Schülern der Schule Altdorf wissenschaftliches Arbeiten näher gebracht. Robino Rich Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Pausenhof der Schule Altdorf war in dieser Woche Entdeckergeist zu spüren. Zwischen den neutralen Schulgebäuden dominierte ein umgebauter, hellblauer Schiffscontainer das Gesamtbild. Zwei Tage lang konnten Schülerinnen und Schüler in diesem mobilen Wissenschaftslabor der Merck Group Bakterien und Roboter erforschen.

Junge Wissenschafter in Altdorf. Video: Roman Loeffel und Robino Rich

Die Zukunft liegt in den Händen der jüngsten Generation

Seit 2017 reist das Unternehmen Merck mit ihren vier mobilen Wissenschaftslaboren durch Amerika und Kanada und macht in diesem Jahr erstmalig auch in Europa halt. «In der Schweiz wollten wir eigentlich 2020 starten», erklärt Stefanie Rammer, Curiosity Cube Lead in Europa. Die Coronapandemie sorgte dafür, dass erst in diesem Jahr mit der Expansion auf der anderen Seite des Atlantiks begonnen werden konnte.

In einem ausgedienten Schiffscontainer können Kinder die spannende Welt der Wissenschaft entdecken. Bild: Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022)

Wie Rammer weiter erzählt, sei man sehr glücklich, «endlich mit der Europa-Tournee starten zu können», denn «wir brauchen die neugierigen Köpfe von morgen, um unsere Zukunft besser zu machen».

Die Kinder sind bereit für ihren Besuch im Container-Labor. Bild: Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022)

Von Bakterien, Robotern und Mikroben

Im «Curiosity Cube» lernen die wissbegierigen Schülerinnen und Schüler unter anderem, was sich im Körper verändert, wenn man sich nicht gesund ernährt oder zu wenig an der frischen Luft bewegt. In anderen Stationen erfahren die Kinder, was Bakterien sind, wo sie vorkommen und vor allem, dass nicht alle schädlich sind.

Neben der Theorie stand im «Cube» aber vor allem das Mitmachen im Fokus. Die Kinder konnten unter modernen Mikroskopen die unterschiedlichen Bakterien entdecken und identifizieren. Begleitet wurden die Kinder dabei von Mercks freiwilligen Helferinnen und Helfern, ohne die «dieses Projekt nicht möglich wäre», wie Rammer erzählt.

Die Kinder lernen im Wissenschaftslabor Bakterien kennen. Bild:Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022) Roboter programmieren und entdecken. Bild: Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022) Eindrücke des «Curiosity Cube» in Altdorf. Bild:Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022) Bild: Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022)

Merck tourt mit dem Labor einmal quer durch Europas Schulen und macht in Ortschaften halt, in denen das Unternehmen eigene Niederlassungen hat.

Gesamtschulleiter Andi Meyer zeigt sich dankbar

Im mobilen Container-Labor könne den Kindern «ein wichtiges Thema» intensiv vermittelt werden, sagt Andi Meyer, Gesamtschulleiter Altdorf. Es ist ein Thema, das in ihrem Leben «eigentlich viel zu kurz vorkommt».

Andi Meyer, Gesamtschulleiter in Altdorf. Bild: Robino Rich (Altdorf, 5. September 2022)

«Unser Lehrplan zeigt uns genau, welche Inhalte wann bearbeitet werden müssen. Da wir unseren Kindern trotzdem wertvolle Zusatzangebote bieten möchten, kommt es darauf an, externe Projekte gezielt auszuwählen.» Am besten sind daher jene, «die fertig vorbereitet und einsatzbereit zur Verfügung stehen».

Auf der projekteigenen Homepage erklären die Betreiber, dass 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler ihr Verständnis über wissenschaftliche Technologien verbessert hätten. «Wenn wir pro Standort auch nur ein Kind von Wissenschaft begeistern konnten, hat sich unser Einsatz definitiv gelohnt», sagt Rammer.

