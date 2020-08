Reportage Diese Sicht durchs Fenster ist mehr als ein Blick in die Röhre – ein Besuch im Gotthard-Basistunnel In Krisenzeiten lohnt sich das Gotthard Tunnel-Erlebnis. Eindrücklich demonstriert der Bau des Gotthard-Basistunnels, zu was Menschen fähig sind. Christian Tschümperlin 08.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gleise verengen sich bis an den Horizont zu einem kleinen Punkt. Ein Bub drückt seine Nase gegen die Glasscheibe. Das Fenster im Tunnel gibt seltene Blicke frei: auf das, was sonst unter der Erde bleibt. Arno Pluschke steht etwas versetzt und lächelt. Er ist pensionierter Stadtplaner aus Berlin. Die beiden Gäste befinden sich zwei Kilometer tief im Berg. Es ist warm, es riecht nach Stein. Die Besucher des Gotthard Tunnel-Erlebnis haben ihre Jacken im Auto gelassen.

Ein winziges Lichtlein flackert am Ende des Tunnels auf, fast wie ein Stern. Noch befindet sich der Zug etwa sechs Kilometer entfernt. Ein lautes Pfeifen kündigt seine baldige Ankunft an. Dies sei die Luft, die dieser vor sich herschiebt, wie die mutigen Gäste bald erfahren würden.

In dem 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnel haben in den beiden Röhren bis zu acht Züge gleichzeitig Platz. In den zwei Stunden der Führung können die Gäste an der Weströhre am Dienstag gleich drei von ihnen bestaunen. Tunnelguide Max Gisler erkennt den Zugtyp an seinem Klang. Zur Sicherheit schaut er nochmals kurz auf die App. «Es ist kein Personenzug», verrät er.

Viel Zeit bleibt nicht. Der Güterzug rauscht vorbei. Arno Pluschke rückt seinen Helm gerade. Das Handy gezückt entstehen ein paar schöne Aufnahmen.

Das «Futuroskop »entpuppt sich als Reise in die Vergangenheit

Hier, tief im Berg, ist so etwas wie das perfekte Museum entstanden: Die elektrischen Laternen im Stollen tauchen heroische Bilder von Tunnelarbeitern in ein surreales Licht. Der Steinring mit Bildschirm, in dem Pluschkes Gattin Sylvia Fasnacht später sitzt, sieht aus wie eine Maschine, mit der man in die Zukunft blicken kann, ein Futuroskop vielleicht. Tatsächlich blickt sie damit in die Vergangenheit.

Sylvia Fasnacht blickt im Steinring mit Bildschirm in die Vergangenheit. Bild: Christian Tschümperlin (28. Juli 2020)

2016 wurde der Gotthard-Basistunnel nach 17 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Um die Bauzeit zu reduzieren, hat man an fünf Teilabschnitten gleichzeitig gearbeitet. Ab Sedrun führte ein Tiefschacht hinab. Das Gestein wurde über einen Lift abgeführt», berichtet Max Gisler, der früher selber im Strassentunnel-Bau tätig war. Beteiligt waren vier Bohrmaschinen, eine jede so lang wie vier Fussballfelder und 30 Millionen Franken teuer. Ob diese heute noch im Einsatz sind? «Nein, die Bohrmaschinen waren spezifisch für diesen Tunnelbau konstruiert. Sie waren rund elf Jahre lang praktisch 24 Stunden am Tag im Einsatz. Ein Auto hätte das nicht durchgehalten», erklärt Gisler die Verhältnisse.

Der Vater des Buben vom Fenster, ein Herr Bachmann aus Basel, will wissen, weshalb es beim Tunnelbau noch immer zu Todesfällen kommt. Die Frage bringt Tourguide Gisler nicht aus dem Konzept: «Ich mag kritische Fragen», wird er später sagen. Gisler schildert eindrücklich, wie es im Tunnelbau «zu- und hergeht»: Es sei stinkig und laut, es werde gesprengt, das Licht könne ausfallen und Wasser breche manchmal durch den Fels. «Man hört auch nicht auf, Ski zu fahren, weil es Skiunfälle gibt», meint er schliesslich, neben einer Statue der Schutzpatronin heilige Barbara stehend. Im Glauben der Bergleute ist sie es, die grösseres Unheil abwendet. Deshalb kommt ihr auch die Ehre zu, als Erstes durch einen fertigen Tunnel getragen zu werden.

Der Gotthard-Basistunnel und die Berliner U-Bahn im Vergleich

Derweil interessiert sich Arno Pluschke stark für die Pläne und Zeichnungen. Als Stadt- und Regionalplaner war er beim Bau der Berliner U-Bahn am Rande beteiligt. «Zwei der fünf Bahnhöfe lagen in dem Gebiet, für das ich zuständig war. Ich habe die Flächen für die U-Bahn-Eingänge baurechtlich mitgeplant», sagt er rückblickend. Weil Berlin auf einer eiszeitlichen Endmoräne steht und der Untergrund daher sandig sei, habe man beim U-Bahn-Bau den Untergrund erst vereisen müssen, um die Röhre voranzutreiben. Dies sei der Hauptunterschied zum Gotthard.

Arno Pluschke (links) lässt sich die Baupläne von Tourguide Max Gisler erklären (rechts). Bild: Christian Tschümperlin (28. Juli 2020)

Vom Jahrhundertwerk in den Alpen ist Pluschke sehr angetan. «Am meisten beeindruckt haben mich diese enormen Bohrmaschinen und ihre ganzen Funktionen», sagt er. Trotz der vielen unterschiedlichen Gesteinsformationen und Herangehensweisen habe beim Bau alles präzise ineinandergegriffen. «Es ist eine gigantische Ingenieurleistung, die einmalig ist», sagt er. Dass eine ebene Tunnelfahrt ermöglicht wurde, sei Präzisionsarbeit von höchstem Rang.

Ein Zeichen der Hoffnung in Krisenzeiten

Bei Tourguide Max Gisler kommen solche Worte gut an, auch wenn er sie schon oft gehört hat. Nach der Führung verrät er nämlich, was ihn dazu motiviert, mit den Touristen immer wieder in den Tunnel hinabzusteigen. Neben Edwin Muther, Roli Seehaus, Bruno Pagani, Markus Indergand, Charlie Simmen und Wernie Danioth ist er einer von sieben Tunnelguides und in koordinierender Funktion tätig. «Zu was ist der Mensch fähig? Der Reiz ist es, zu zeigen, dass wir viel tun könnten, wenn wir nur wollten.» Wir lebten in einer Zeit, in der viele Menschen zweifelten. «Doch die Zeit jetzt muss man packen für grosse Veränderungen. Dazu kann der Gotthard-Tunnel-Bau eine Inspiration sein.»

Anmeldungen und weitere Informationen zum Gotthard Tunnel-Erlebnis gibt es unter

tunnel-erlebnis.ch.