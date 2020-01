Beat Jörg: «Dieser Job ist ein Glückstreffer»

Ein Mitarbeiter der Bildungs- und Kulturdirektion hat als Privatperson ein Mandat für eine Schule in El Gouna übernommen. Ist das nicht Vetternwirtschaft?

Der Mitarbeiter arbeitet in einem 40-Prozent-Pensum bei der BKD. In der übrigen Zeit ist er in der eigenen Firma tätig. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner fachlichen Fähigkeiten haben wir ihm im Auftrag des Regierungsrats die Vorbereitungsarbeiten für das Mandat übertragen. Die Trägerschaft der Schule in El Gouna äusserte sodann den Wunsch, weiterhin mit dieser Person zusammenarbeiten zu dürfen. Das haben wir respektiert, und darum haben wir unserem Mitarbeiter das Mandat am Ende auch gegeben. Und zwar in aller Transparenz. Nicht nur gegenüber dem Regierungsrat, sondern auch im Landrat haben wir offen kommuniziert, wohin die Reise gehen soll, damit der Landrat die Möglichkeit hat, gegenzusteuern, falls er will. Er wollte nicht. Nun steuert der Kanton über einen Zeitraum von drei Jahren also jeweils 10000 Franken an das Mandat bei. Im Grunde genommen ist das eher ein symbolischer Beitrag. Es ist aber nicht zuletzt auch ein wenig eine Wertschätzung des Kantons für all das, was Investor Sawiris für Uri getan hat.

Der Rektor des BWZ Uri musste in der Probezeit wieder gehen. Haben Sie sich bei der Wahl zu wenig mit der Person auseinandergesetzt?

Das BWZ Uri verdient eine ausgezeichnete Führung, und darum hat die zuständige Schulkommission des BWZ Uri auch ein professionelles und intensives Bewerbungs- und Auswahlverfahren durchgeführt, samt externem Assessment. Auf Gespräche und Tests ist aber nicht immer Verlass, und so stellte sich leider erst nach der Wahl heraus, dass der neue Rektor im Job nicht die Leistung brachte, die man erwarten darf. Das wurde indes schnell erkannt, und es wurde auch schnell gehandelt, nämlich noch während der Probezeit, die ja gewissermassen zum erweiterten Auswahlverfahren gehört. Der Trennungsprozess verlief jedenfalls nach allen Regeln der Kunst und letztlich zur Zufriedenheit aller Beteiligter. Besonders wichtig war mir bei all dem, dass die Qualität des Unterrichts am BWZ Uri in keiner Weise geschmälert wird. Dank dem hervorragenden Einsatz vor allem der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter ist das vollauf gelungen. Sie haben einen grossen zusätzlichen Effort geleistet, damit der Betrieb der Schule reibungslos laufen konnte.

Ist das Institut Kulturen der Alpen ein Prestigeprojekt, das Uri nichts bringt?

Im Gegenteil! Es ist ein kleines feines Institut, das stark in Uri verankert ist und sehr viel zum positiven Image unseres Kantons beitragen wird. Zusammen mit den beiden Korporationen hat der Kanton einen Trägerverein Wissenschaft Uri gegründet, dem hervorragende Leute wie Ruth Wipfli Steinegger, Hans-Rudolf Schurter und Ivo Schillig angehören. Mit Romed Aschwanden fanden wir sogar einen hoch talentierten Urner Jung-Akademiker als Geschäftsführer. Das Forschungsinstitut bringt viele neue Leute nach Uri, und diese werden überrascht sein, wie fortschrittlich der Kanton ist. Wahrgenommen wird das Institut weit über die Zentralschweiz hinaus schon jetzt, noch vor der offiziellen Eröffnung am 29. Februar. Renommierte nationale Medien haben darüber geschrieben. Das Institut Kulturen der Alpen wird ganz bestimmt ein Erfolg.