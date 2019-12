Digitale Steuerdaten gibt es im Kanton Uri ab 2022 Durch das Volks-Ja zu einem Kredit kann nun das Projekt für die elektronische Steuererklärung vorangetrieben werden. Florian Arnold 03.12.2019, 19.14 Uhr

Bald sollen auch die Urner ihre Steuererklärung elektronisch ausfüllen können. Bild: Pius Amrein (23. Februar 2019)

Die Urner wollen ihre Steuererklärung elektronisch ausfüllen und einreichen. Dies hat das Stimmvolk am 20. Oktober mit einer Mehrheit von 73,7 Prozent zu einem entsprechenden Kredit deutlich gemacht. Damit kann das Projekt «Digitax Uri» umgesetzt werden. Die Excel-Steuererklärung soll durch eine zeitgemässe elektronische Deklarationslösung ersetzt werden, wie Finanzdirektor Urs Janett am gestrigen Mediencafé erläuterte. Zudem soll das gesamte Papierdossier digitalisiert werden, wie dies in anderen Kantonen schon der Fall ist. Steuererklärungen in Papierform einzureichen soll zwar möglich bleiben. Die Dossiers werden aber gescannt und elektronisch weiterverarbeitet. Noch müssen sich die Urner etwas gedulden: Die Einführung der neuen Deklarationslösung ist auf das Frühjahr 2022 respektive die Steuerperiode 2021 geplant. Später ist zudem geplant, die Steuerveranlagung zu automatisieren.