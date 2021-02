Digitalisierung Auch in Obwalden soll nun der elektronische Zugriff aufs Grundbuch möglich werden Auf kommendes Jahr hin soll ein elektronisches Auskunftsportal für Grundbuchdaten in Betrieb genommen werden. Die entsprechende Vernehmlassung ist nun im Gang. 01.02.2021, 10.44 Uhr

(lur)

Der Kanton Obwalden ist einer der wenigen Kantone, der noch keinen elektronischen Zugang zu Grundbuchdaten anbietet. Das soll sich nun aber ändern, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Ein Auskunftsportal mit dem Namen Terravis soll eingerichtet und ab dem 1. Januar 2022 in Betrieb genommen werden. Das Portal ermöglicht den schweizweiten Zugriff auf Grundbuchdaten und den elektronischen Geschäftsverkehr mit den Grundbuchämtern. Es ist bereits in 18 Kantonen im Einsatz. Es würde Urkundspersonen, Kreditinstituten, Rechtsanwälten und Immobilienverwaltern in dieser Hinsicht die Arbeit vereinfachen.

Um das Portal einführen zu können, müssen nun die Ausführungsbestimmungen des Regierungsrats über den «Zugriff auf Daten des EDV-Grundbuchs» entsprechend angepasst werden. Auch die Verordnung über die Grundbuchgebühren soll in diesem Zusammenhang einer Totalrevision unterzogen werden. Mit der Einrichtung des Auskunftsportals soll zugleich auch die öffentliche Eigentümerabfrage im Internet eingeführt werden – verknüpft mit einem Geoinformationssystem.

Bedürfnis der Privatwirtschaft

«Die Einführung von Terravis gestaltet die Grundbuchprozesse für alle Beteiligten effizienter», heisst es in der Mitteilung. Zudem entspreche sie einem starken Bedürfnis der Privatwirtschaft. «Damit kann auch ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung von E-Government im Kanton Obwalden gemacht werden», wird Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler in der Mitteilung zitiert.

Zur Einführung des Portals und den einhergehenden gesetzlichen Anpassungen läuft nun aber zunächst noch eine Vernehmlassung. Diese dauert bis am 4. April. Anschliessend wird der Regierungsrat die Botschaft zuhanden des Kantonsrats verabschieden.

Hinweis: Die Vernehmlassungsunterlagen sind auf der Website des Kantons zu finden.