Digitalisierung Er ist einer von rund 4500 «Zooglern»: Dieser Urner schaut den Youtubern auf die Finger Fabio Magagna aus Altdorf hat es geschafft: Nach der ETH gelang ihm der Einstieg beim beliebten Arbeitgeber Youtube. Heute sagt er: «Es ist schön, dass ich den Leuten helfen kann, ein Publikum zu finden.» Christian Tschümperlin Jetzt kommentieren 11.05.2022, 16.42 Uhr

Ein Urner, der etwas mit Urheberrechtsschutz bei Youtube zu tun hat. Und mit dem Youtube-Kanal Cars with Luke. Viele Urnerinnen und Urner dürften ihn noch nicht kennen, doch es kann sich nur um einen handeln: Fabio Magagna aus Altdorf. Der Spezialist arbeitet heute an Googles grösstem Entwicklungsstandort in Europa, in Zürich. Nach dem Gymnasium kam er mit 18 an die renommierte ETH, wo er mit einem Master in Computer Vision abschloss und in Information System doktorierte. China-Aufenthalt inklusive. «Es war faszinierend zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit sich China entwickelt – ich bin überzeugt, dass in Zukunft Asien den Takt vorgibt im Internet-Business», sagt er rückblickend.

Fabio Magagna zeichnet sich verantwortlich für das Produktmanagement des Youtube-Copyright-Schutzes und des Empfehlungsalgorithmus bei Youtube in Zürich. Bild: Christian Tschümperlin (Zürich, 29. März 2022)

Von einem Hochhaus an der Europaallee hat Fabio Magagna heute einen ausgezeichneten Blick über das oft nebelverhangene Zürich. Er ist einer von rund 4500 «Zooglern». So nennen sich die Google-Mitarbeiter in Zürich. Am Standort Zürich entwickeln sie globale Produkte von Youtube, Google oder zur künstlichen Intelligenz und der Cloud. An einem Dienstag Ende März haben er und sein Team Journalisten aus der ganzen Schweiz zu seiner Präsentation über Urheberrechtsschutz auf Youtube geladen, an dem auch die «Urner Zeitung» dabei war. «Mir gefällt Youtube, weil man zu jedem Thema, egal wie spezifisch es ist, ein Video findet. Es ist schön zu sehen, dass die Leute ihrer Leidenschaft auf Youtube nachgehen und ich ihnen helfen kann, ein Publikum zu finden», sagt er.

Pro Monat sind zwei Milliarden Menschen auf Youtube aktiv. Jede Minute werden 500 Stunden Inhalte auf Youtube geladen. «Diese grosse Menge an Inhalten muss man managen», sagt Fabio Magagna.

Nutzer versuchen Algorithmus zu täuschen

Die Youtuber lassen sich einteilen in Konsumenten, Künstler und Werber. In Zürich stehen die Künstler, sogenannte «Youtube Creator», im Fokus, also diejenigen, die kreative Videos erschaffen und hochladen. Ein Algorithmus stellt sicher, dass alle das Urheberrecht korrekt anwenden, weil das Menschen niemals könnten, sagt Magagna:

«Dieser Algorithmus macht Milliarden Entscheide pro Tag.»

Einige Leute versuchen, das Recht zu umgehen, und manchmal passieren Fehler. Andere Leute versuchen beispielsweise, ein geschütztes Musikstück auf ihrem Urlaubsvideo einfach etwas schneller abzuspielen, um den Algorithmus zu täuschen und so einer Löschung zu entgehen. «So etwas erkennt unser Content-ID-Algorithmus sofort», sagt Magagna. Letztlich ist es der Rechteinhaber, der definiert, was mit einem Video geschieht, das gegen seine Urheberrechte verstösst. Es geht um viel Geld: 2021 machte Youtube mit Werbung einen Umsatz von knapp 29 Milliarden US-Dollar.

«Wir verbessern unsere Produkte täglich», so Magagna. Für ihre Arbeit haben er und sein Team bereits zwei Emmy Awards gewonnen. 2019 durfte der Urner den Technologie Entertainment Award mit seinen Kollegen in Las Vegas abholen:

«Ich hätte nie gedacht, dass ich mit meinem künstlichen Talent je einen Emmy gewinnen werde.»

Zoogler tauschen sich mit Amerikanern aus

Jeder Arbeitsalltag sieht für den Zoogler anders aus. «Zwischen 8 und 9 Uhr gibt es einen Morgenkaffee», sagt er. Damit kommt er auf Touren. Danach geht an den kreativ eingerichteten Arbeitsplätzen – vom Töggelikasten, dem Klavier bis zum Restaurant gibt es im Google-Gebäude alles – die Arbeit in den Teams los: Jede Gruppe verwaltet ein Produkt, das sich in einer anderen Phase des Entwicklungs- bzw. Lebenszyklus befindet. Je nach Phase müsse man planen, ausführen oder kontrollieren, erklärt Magagna:

«Ein gutes Produkt löst ein Problem. Wasser gegen Durst. Mikrofone gegen zu niedrige Lautstärke. Wir wollen allen Leuten effiziente Tools auf Youtube geben.»

Am Nachmittag wachen die Kollegen in den USA auf mit einem Zeitunterschied von neun Stunden und die Zoogler verbringen Zeit in Teammeetings.

Magagna zeichnet sich verantwortlich für das Produktmanagement des Youtube-Copyright-Schutzes und des Empfehlungsalgorithmus. Letzterer schlägt den Youtubern Videos vor, die jemanden interessieren könnten. «Ich persönlich mag die Youtube-Kanäle Cars with Luke und Economics explained», sagt er und erklärt: «Ich verstehe nicht sonderlich viel von Ökonomietheorien, doch es interessiert mich und dieser Channel macht Ökonomie gut verständlich.»

Den Bezug zu Uri hat Fabio Magagna nie verloren: «Meine Eltern leben in Uri und ich habe da einige Freunde. Einmal pro Jahr kommen wir zu einer Klassenzusammenkunft des Gymnasiums zusammen», so Magagna. Bei Google arbeiten zudem einige weitere Urner. «Wir haben Leute aus allen Nationen und Kantonen mit an Bord. Diversität fördert die Kreativität.» Weil verschiedene Werdegänge und Meinungen zusammenkommen. Das sei hilfreich für die Produktentwicklung. Fabio Magagna freut sich darauf, auch in Zukunft mit Youtube kreativen Menschen eine Plattform zu bieten, um Leute zu unterhalten.

