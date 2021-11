Digitalisierung Schutz vor Hackern: Update der Urner Steuersoftware kostet knapp zwei Millionen Dem Landrat wird ein Kredit für die Steuersoftware Nest vorgelegt. Ein Augenmerk liegt auch auf der Cybersicherheit. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Die Digitalisierung schreitet mit hohem Tempo voran. Das bringt es mit sich, dass die Steuersoftware des Kantons mit Namen Nest auf den neusten Stand gebracht werden muss. Der Landrat soll deshalb voraussichtlich im Dezember über einen Kredit von 1,9 Millionen Franken befinden.

Im Zentrum der Neuerungen stehen die Debitoren (Rechnungsstellung) sowie die Quellensteuern. Die gesamten Entwicklungskosten betragen 17,9 Millionen Franken. Diese teilt sich Uri mit den restlichen 13 Kantonen, welche diese Software ebenfalls nutzen. Hinzu kommen separate Kosten pro Kanton für die Implementierung. Für Finanzdirektor Urs Janett ist klar:

«Diese Software weiterzuentwickeln, ist ein absolutes Muss. Die Steuern sind die Haupteinnahmen des Kantons. Wenn wir keine Steuerrechnungen stellen können, dann stehen wir vor einem riesigen Problem.»

Riesige Datenmengen zu bearbeiten

«Beim vorliegenden Entwicklungs- und Einführungsprojekt geht es primär um den Ersatz und die Fortführungsfähigkeit von bestehender Software, die nicht mehr zukunftsfähig ist», heisst es im Antrag der Regierung an den Landrat. Neu entwickelt werden nur gerade 4,4 Prozent der Anwendungen, welche im bisherigen System komplett fehlten.

Finanzdirektor Urs Janett. Bild: Florian Arnold

Die hohen Kosten begründet der Finanzdirektor mit der hohen Komplexität und den grossen Datenmengen, welche das System bewerkstelligen muss. Ausserdem muss das Programm vor der Einführung umfassend getestet werden und es sind diverse Schnittstellen zu verschiedenen anderen Systemen nötig.

So etwa zum Programm, mit dem die Urner Bevölkerung ab kommendem Jahr die Steuererklärung ausfüllen können soll. Dieses stammt von einem anderen Hersteller. «Dass es solche Systeme nicht ab Stange zu kaufen gibt, liegt am Föderalismus», sagt Urs Janett.

«Jeder Kanton verfügt über ein anderes Steuerrecht, deshalb sind auch die Anpassungen für jeden Kanton wieder unterschiedlich.»

Um dies zu umgehen, müssten in der Schweiz die Steuern harmonisiert werden. «Das ist aus meiner Sicht aber weder sinnvoll noch politisch durchsetzbar.»

Neues System wäre viel teurer

Uri kostet die Entwicklung rund 510'000 Franken. «Der Kanton Uri profitiert bei der Entwicklung massgeblich von der höheren Kostenbeteiligung der grossen Kantone», heisst es im Regierungsantrag. Was aber, wenn sich ein Kanton nicht anschliessen würde? «Rein hypothetisch würden dann die Kosten pro Kanton ansteigen», erklärt Janett. Dies sei jedoch unwahrscheinlich, weil die Umstellung auf ein anderes System alle betroffenen Kantone viel teurer zu stehen käme.

1,4 Millionen entfallen somit auf die Einführung, die Uri selber berappen muss. Davon werden 0,3 Millionen durch interne Personalkosten abgedeckt. Ziel ist es somit, möglichst viel in «Eigenarbeit» auszuführen und keine weiteren Fremdkosten zu generieren. Jedoch sei die Einführung von Software nicht die Kernaufgabe des Amts für Steuern, heisst es im Antrag. Die Eigenarbeit soll den auch als «exogene Kosten» betrachtet werden, also nicht im üblichen Globalbudget abgerechnet werden. Weiter ergeben sich höhere Fixkosten pro Jahr, die für Uri rund 5000 Franken ausmachen werden. Diese sind nicht Teil der Verpflichtungssumme.

Cyberkriminalität als echte Bedrohung

Etwas aufhorchen lässt der Einführungszeitpunkt: Die neu entwickelten Komponenten werden in Uri voraussichtlich erst im Jahr 2028 eingeführt. Dies hänge auch damit zusammen, dass alle 14 Kantone vor einer grossen Restrukturierung ihrer Steuersoftware stehen, die erst 2025 abgeschlossen sein wird. «Zudem werden nach dem Zuschlag die Systeme erst entwickelt und bis zu diesem Zeitpunkt weiter angepasst», so der Finanzdirektor. Man werde dann also keine veralteten Systeme einführen.

Nicht zuletzt soll das neue System auch für eine erhöhte Sicherheit sorgen. Cyberkriminalität ist eine ernst zu nehmende Bedrohung, was Janett nicht bestreitet:

«Wenn selbst das Pentagon angegriffen werden kann, ist wohl keine Kantonsverwaltung zu hundert Prozent gefeit.»

Der Urner Finanzdirektor betont aber: «Wir haben aber alle Vorkehrungen getroffen, die uns zur Verfügung stehen.» So werden sämtliche Daten stündlich auf zweiverschiedenen Servern doppelt gespeichert. Immer wieder lasse man die Sicherheit auch überprüfen. «Unter dem Strich können wir von einem sehr hohen Schutz ausgehen», so das Fazit nach einem Sicherheitsaudit. «Der wichtigste Hebel ist die Schulung der Mitarbeitenden», sagt Janett. Diesbezüglich habe man eine Ausbildungsoffensive gestartet, zu der auch kontrollierte Angriffe gehörten.