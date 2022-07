Firstfield-Jazzband spielt im Restaurant Schächengrund

Altdorf Dixieland-Jazz im Restaurant Schächengrund Am 8. Juli spielt die Firstfield-Jazzband ab 19.30 Uhr in der Gartenbeiz. 01.07.2022, 05.00 Uhr

Urs Baumann, Kari Schorno, Heinz Aschwanden, Sepp Wipfli, Miriam Wipfli, Fredy Schilter, Andreas Scheuber und Sepp Walker (von links) freuen sich auf den lockeren Jazzabend. Bild: PD

Dixieland-Jazz gehört nicht in die grossen Konzerthallen, sondern in eine Beiz. Noch besser passt diese mitreissende Musik in eine Gartenbeiz, wo dazu ein kühles Feierabendbier getrunken werden kann.

Deshalb spielt die Firstfield-Jazzband am Freitag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr im Restaurant Schächengrund in der Gartenbeiz. Die legendäre Formation aus Erstfeld konnte im Herbst 2021 infolge der Coronapandemie ihr 30-Jahr-Jubiläum nicht feiern. Deshalb freut die Band sich nun umso mehr, wieder einmal öffentlich aufzutreten, heisst es in einer Vorschau auf den Auftritt.

Perlen aus dem Repertoire sind zu hören

Die sieben gestandenen Herren Urs Baumann, Kari Schorno, Heinz Aschwanden, Sepp Wipfli, Fredy Schilter, Andreas Scheuber und Sepp Walker und ihre junge Sängerin Miriam haben einige Perlen aus ihrem grossen Band-Repertoire ausgewählt. Diese werden sie in ihrem gewohnten Firstfield-Jazzband-Sound zum Besten geben. Der Eintritt ist frei. (pd/cn)