Urner Band Moes Anthill dreht Kurzserie für ihr neuestes Album

Dreharbeiten in Uri Zurück in die 1970er-Jahre: Der Furkapass wird wieder zur Filmkulisse «Hour Of Extravaganza» heisst das neue Album von Moes Anthill. Leadsänger Mario «Moe» Schelbert hat sich dafür etwas Spezielles ausgedacht. Ein Besuch beim Dreh seiner mystischen Miniserie. Kristina Gysi 27.07.2021, 05.00 Uhr

Ein amerikanischer Oldtimer schlängelt sich die gewundene Passstrasse der Furka hoch. Das Sonnenlicht reflektiert in den perfekt polierten Speichen des prächtigen Wagens, der schliesslich vor dem Hotel Furkablick hält. Ein gut gekleideter Mann steigt aus, sein Blick besessen, er hat nur ein Ziel vor Augen: Den kriminellen jungen Mann zu überführen, dem er bereits seit Tagen auf den Fersen ist. «Stop!», ruft ein Mann hinter einer Kamera. Die Szene ist im Kasten.

Mario Schelbert alias «Moe» der Band Moes Anthill (rechts) mit Schauspieler Peter Zgraggen. Sie lehnen an einen alten Town & Country von Chrysler. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021)

Dreharbeiten auf dem Furkapass sind keine Seltenheit. Spätestens als er zu Beginn der 1960er-Jahre zum Schauplatz des Bond-Films «Goldfinger» wurde, ist der Pass weltweit bekannt. Auch an diesem Freitag ist einiges los. Aufgrund der Sommerferien sind Autos aus ganz Europa auf den Passstrassen unterwegs. Den heutigen Dreh stellt das vor einige Herausforderungen, schliesslich soll das Endprodukt ein 1970er-Jahre-Flair erhalten. Das setzt voraus, dass keine modernen Renntöffs oder Carbon-Velos die Aufnahmen kreuzen. Und so muss die Filmcrew jeweils einige Minuten warten, bis eine weitere Kolonne moderner Fahrzeuge den Strassenabschnitt passiert hat.

Das Warten macht an einem Tag wie diesem aber wohl kaum jemandem etwas aus. Mario Schelbert alias «Moe» der Band Moes Anthill hat für die Dreharbeiten das richtige Wetter bestellt. Und es auch geliefert bekommen, was angesichts des regenreichen Sommers nicht selbstverständlich ist. Bis auf ein paar Wattebäuschchen ist der Himmel über den Bergen blau, Schneeflecken zieren die grauen Kolosse. Der Musiker sagt:

«Das, was wir machen, ist kein Musikvideo, wie man es sonst kennt.»

Für sein neues Album «Hour Of Extravaganza» produziert der 36-Jährige eine Mini-Mystery-Serie à vier Episoden. Jede Episode erzählt von einem anderen Menschen, deren Geschichten am Ende miteinander verwoben sind. Ohne gesprochene Szenen lebt der Film von den Schauspielern, den Bildern und natürlich von der Musik. «Die Landschaft auf dem Furkapass im ewigen Schnee erschien mir perfekt dafür», so Schelbert.

Und auch das Hotel Furkablick, das seit vielen Jahren nicht mehr als solches betrieben wird, erzählt mit seiner verblichenen Fassade und den rostigen Balkongeländern eine eigene Geschichte. Mit der Mini-Serie möchte Schelbert dem Medium Musik «mehr Raum geben», wie er sagt. «Musik ist sehr erzählerisch und atmosphärisch. Das alles soll zusammen ein grosses Gesamtkunstwerk ergeben.»

Das Hotel Furkablick passt als Drehort perfekt. Im Bild ein alter Dodge Dart. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021)

Chaotisch, farbenfroh und intensiv

Einer am Set ist Peter Zgraggen. Der Schauspieler aus Schattdorf ist schon lange im Theater Zürich tätig, doch für Schelberts Projekt kam er gerne zurück in seinen Heimatkanton. Er finde es toll, mal etwas in den Urner Alpen machen zu dürfen. Die beiden Künstler kennen sich schon seit vielen Jahren aus der Kulturszene in Uri. «Als Moe mich angefragt hat, ob ich bei diesem Dreh mitwirken möchte, war für mich sofort klar, dass ich das machen werde», sagt Zgraggen.

«Ich schätze seine Art und seine Musik sehr.»

Der Künstler sprudle vor Ideen und es bereite enormen Spass, diese so umzusetzen, wir er sich das vorstellt. «Die Miniserie ist mit ihren vier Geschichten leicht chaotisch, aber das ist Moe auch.» Chaotisch, farbenfroh und intensiv. So beschreibt Zgraggen Schelbert als Künstler. «Aber sobald es zur Sache geht, wird es fokussiert.» Das gefalle ihm. «Wir teilen dieselbe Leidenschaft, wenn auch auf einer anderen Ebene», so Zgraggen. Er als Schauspieler, Moe als Musiker. Man beflügle und helfe sich gegenseitig.

Das Projekt hat Schelbert allein aufgegleist, jedoch schrieb er die Geschichte(n) mit Hilfe des Altdrofers Andres Arriagada Fuster und Ueli Stöckli aus Stans. Zuerst wollte Schelbert selbst in der Serie mitwirken, nun ist er aber doch «nur» Produktionsleiter ohne nennenswerte Rolle vor der Kamera. Für die Dreharbeiten im alten Hotel haben er und sein Team eine Art Sonderbewilligung erhalten, denn eigentlich wolle man nicht, dass dieses zu einem «Museum» werde. Doch der Künstler konnte mit seinem Vorhaben überzeugen. Jedoch musste er flexibel sein und einige seiner Ideen anpassen. Aufgrund des strikten Zeitplans könne man nicht ständig die Location wechseln. «In einer Szene war die Idee, dass ein Protagonist in einen Swimmingpool eintaucht», so Schelbert. Nun ist es halt eine Badewanne im Furkablick.

Die Mitarbeiter des Studio Asparagus, das mit den Dreharbeiten betraut wurde, kennt Schelbert bereits von anderen Projekten. Die Arbeit der Tessiner passt zu seinen Vorstellungen und Ideen. «Es ist noch viel zu tun», sagt Filmemacherin Francesca Reverdito. Die vier Tage Drehzeit seien fast zu wenig, jedoch sei man sich den Stress gewohnt. Im Hintergrund stellt ihr Arbeitskollege Riccardo Bernasconi die Kamera richtig ein. Vom Zeitdruck ist nicht viel zu spüren. Das Zweiergespann arbeitet zwar konzentriert und effizient, trotzdem bleibt Zeit für mehrere Takes und ein paar Spässe.

Die Filmcrew auf dem Furkapass. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021) Trotz Zeitdruck darf ein bisschen Spass nicht fehlen. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021) Die Filmcrew auf dem Furkapass: Trotz Zeitdruck darf ein bisschen Spass nicht fehlen. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021)

Eine humoristische Art, das Leben zu sehen

Inspirieren lassen hat sich Schelbert durch den Film und die gleichnamige Netflix-Serie «Fargo». Ihm gefalle das Flair der Streifen und ihre Machart. Auch deshalb verlaufen die Geschichten in seiner Kurzserie nach einem ähnlichen Schema, wie man es von den Filmen der Coen-Brüder gewohnt ist. «Was Persönlichkeiten in einem Film suchen, sollen sie ja nicht bekommen und am Schluss ist sowieso alles anders als gedacht», so der Künstler. Es sei eine Metapher, eine humoristische Art, das Leben zu sehen und es so zu nehmen, wie es eben komme.

Neben Peter Zgraggen steht an diesem Freitag auch Marco Sykora vor der Kamera. Der Zuger arbeitet mittlerweile in Deutschland und war die letzten Jahre vor allem auf der Bühne tätig. Das Projekt von Moes Anthill ist sein erster Kurzfilm, wieder einmal vor der Kamera zu stehen sei «eine nette Abwechslung». Er umschreibt die Kunst seines langjährigen Kollegen als «einzigartig, aus dem Herzen und … ja geil!» Mit seinen Koteletten, dem grossen Schnauz und dem Hut passt er perfekt zum Oldtimer, an den er sich lehnt. «Ich mag Moes Musik sehr und fand seine Videos immer super», so Sykora. «Deshalb habe ich immer schon gehofft, mal in einem seiner Projekte mitwirken zu dürfen.»

Marco Sykora in seiner Rolle als reicher Schnösel. Bild: Kristina Gysi (Furkapass, 23. Juli 2021)

Diese Miniserie sei ein Versuch, mal etwas Neues zu wagen. Zudem sei es interessant, eine Story auf diese Art zu erzählen, denn normalerweise gingen Musikvideos schnell vergessen. Das glaubt er bei diesem Film nicht. «Es ist für mich auch eine völlig neue Art zu arbeiten», so Sykora. Da es keinen Ton braucht, könne man während des Drehs direkte Anweisungen entgegennehmen und umsetzen. «Das hat etwas Improvisatorisches.»

Und wie wird das alles finanziert? Schelbert lacht. «Gute Frage», meint er trocken. «Wir erhalten Unterstützung vom Kanton Uri und von Tourismus Andermatt», sagt er. Jedoch käme diese erst dann, wenn die erste Episode der vierteiligen Serie veröffentlicht werde. «Deshalb sind wir weiterhin auf der Suche nach Sponsoren und starten im August ein Crowdfunding.» Wer das Projekt von Moes Anthill bereits jetzt unterstützen möchte, kann dies via Website tun.

Ein intensiver Morgen endet mit knurrenden Mägen. Die Filmcrew darf im Restaurant essen, das in einem Anbau beim Hotel Furkablick untergebracht ist. Ein Buch über den Filmdreh von James Bond’s «Goldfinger» liegt auf dem Fenstersims. Auf dem Cover steht Sean Connery zwischen den steinernen Pfosten der Passstrasse, die Hände in den Hosentaschen versenkt. Das Heck seines silbernen Aston Martin ragt ein wenig ins Bild. Die Dreharbeiten für das neue Album von Moes Anthill waren nicht die ersten auf dem Furkapass – und sie dürften auch nicht die letzten gewesen sein.