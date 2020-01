Erstfeld: Drei Leiterinnen werden für 20-jährige Tätigkeit geehrt Beim Damenturnverein gab es verschiedene personelle Wechsel. In diesem Jahr gibt es wieder ein vielfältiges Programm. 23.01.2020, 18.27 Uhr

(pd/MZ) An der 91. Jahresversammlung am 21. Januar im Turnhaus Krump durfte Präsidentin Vreni Püntener die Leiterinnen Ursi Haselbeck und Hildi Wyrsch für 20 Jahre Leitertätigkeit im Damenturnverein, sowie Helen Eller für 20 Jahre als Leiterin Aquafit ehren. Sie erhielten für ihren grossen Einsatz einen Gutschein sowie eine Orchidee. Ursi Haselbeck gibt die technische Leitung ab. Das Neumitglied Martina Oberholzer übernimmt das Amt. Der Verein wird von 64 Turnerinnen und 117 Jugendlichen besucht.

Im vergangenen Jahr wurde ein vielseitiges Programm geboten. Im Februar fand bei prächtigem Wetter ein Ski- und Schlitteltag auf dem Nätschen statt. An der Fasnacht waren die Rätschtanten im Dorf unterwegs. Im Juni startete das Sommerprogramm mit Fit-Laufen. Am 29. Juni marschierten 13 Turnerinnen bei heissen Temperaturen von Erstfeld auf den Urnerboden.

Vom kniffligen Fox-Trail zum Adventsfenstermarsch

Im Oktober ging es für den zweitägigen Vereinsausflug nach Thun. Dort absolvierten die Turnerinnen einen kniffligen Fox-Trail. Am nächsten Tag wurde die Aareschlucht besucht. Mit dem Adventsfenstermarsch, Suppe und Glühwein ging das Jahr zu Ende.

Das Jahr 2020 bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Es steht eine Schneeschuhwanderung, eine Gastlektion, eine Vereinsreise sowie Aquafit mit Helen Eller auf dem Programm. Das ganze Jahr üben die Mädchen für ihren grossen Auftritt am Tanzmeeting im Theater Uri. Am 15. Juni 2019 wurde unter dem Motto MTV-Music-Award eine beeindruckende Show geboten. Jetzt wird schon wieder fleissig für das Tanzmeeting im Juni geübt. Die Leiterinnen Anita Walker und Nicole Massa wurden als Leiterinnen verabschiedet. Mit Laura Honegger wurde eine neue Leiterin gefunden.

Die Jugi-Leiterin Sonja Frei wurde verabschiedet, ihr wurde für den jahrelangen Einsatz gedankt. Mit Christian Kieliger ist ein Ersatz gefunden worden. Das polysportive Angebot in den Jugi-Kids-Turnstunden wird von 49 Mädchen und Buben rege genutzt. Die Highlights im vergangenen Jahr waren der Crosslauf in Erstfeld sowie der Jugitag in Attinghausen. Durch gute Trainings konnten die Kinder gut auf die beiden Anlässe vorbereitet werden und grossartige Resultate erzielen.

Beim Muki-Turnen wurde die Hauptleiterin Petra Tresch verabschiedet. Ihr wurde für das grosse Engagement gedankt. Auch Valeria Püntener wurde als Leiterin verabschiedet. Mit Michaela Tresch und Brigitte Weber wurden zwei neue Leiterinnen gefunden. Dank grosser Nachfrage wird in zwei Gruppen geturnt. Im Schnitt werden die Turnlektionen von zwölf Kindern besucht. Auf dem Programm stehen die Teilnahme am Fasnachtsumzug mit den Jugi-Kids, der Muki-Abschluss im Sommer sowie der Samichlauseinzug. Am 22. Februar sind die Rätschtanten unterwegs.

Hinweis: Interessierte sind herzlich eingeladen, dienstags ab 20 Uhr in der Jagdmattturnhalle mitzumachen; Auskunft gibt es unter Telefon 041 880 29 14.