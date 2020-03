Durchbruch beim Stollen des Kraftwerks Erstfeldertal geschafft Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist erreicht: Der Rohrstollen für die Druckleitung und der Entsanderstollen sind vollständig ausgebrochen. Das Kraftwerk soll Ende Jahr in Betrieb gehen. 19.03.2020, 16.29 Uhr

Der Durchbruch beim Rohrstollen ist geschafft. Bild: PD

(pd/MZ) Bereits Mitte April 2019 begannen die Vorarbeiten am neuen Kraftwerk Erstfeldertal, und am 17. Mai 2019 konnte der offizielle Spatenstich gefeiert werden. «Mit dem Spatenstich und dem Baubeginn wurde aus Visionen für ein Kraftwerk im Erstfeldertal definitiv Wirklichkeit», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Bauarbeiten am KW Erstfeldertal kommen gut voran und liegen im engen Zeitplan. Bis Weihnachten 2019 konnte die Kraftwerkszentrale im Rohbau fertiggestellt werden. Der Innenausbau der Kraftwerkszentrale hat bereits begonnen und der Einbau der Kraftwerksanlagen mit den Turbinen erfolgt ab Mitte Mai 2020.

Stollen komplett ausgebrochen

Gut voran gekommen sind auch die Untertagarbeiten am Rohrstollen für die Druckleitung. Der Sprengvortrieb beim Entsanderstollen, Schrägschacht und Rohrstollen sind abgeschlossen. «Am Freitag, 13. März, ist der Durchbruch erfolgt, ein wichtiger Meilenstein im Projekt» freut sich Verwaltungsratspräsident Werner Jauch. Insgesamt ist der Stollen für die Druckleitung rund 1000 Meter lang.

«Trotz dieser sehr erfreulichen Fortschritte bleibt der Zeitplan nach wie vor sportlich», erklärt Werner Jauch. «Bis Ende 2020 muss das KW Erstfeldertal zum ersten Mal Strom produzieren. Das verlangt weiterhin vollen Einsatz.». Insbesondere die ausserordentliche Lage aufgrund des Corona-Virus bringt neue Herausforderungen beim Bau des Kraftwerks und wird zu Verzögerungen bei Lieferungen von Material und Maschinen führen.

Tag der offenen Baustelle