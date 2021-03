Uri Mit dem E-Bike sicher durch den Frühling: Mit diesen Tipps und Tricks gelingts Unfälle mit Elektrovelos sorgen regelmässig für Schlagzeilen. Toni Baumann von der Kapo Uri verrät, wie man mit den E-Bikes sicher am Strassenverkehr teilnimmt. Christian Tschümperlin 03.03.2021, 14.46 Uhr

Sie sind schneller, als sie aussehen, für das steile Gelände des Kantons Uri bestens geeignet und sorgen seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen: E-Bikes.

Ende Februar knallte ein 51-jähriger E-Biker an der Seestrasse in Flüelen gegen einen Pfosten. Die Spitaleinlieferung war seine Rettung. Im Juli 2020 verunfallte ein 56-jähriger Lenker vor dem Schilteggtunnel und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Im August 2020 stürzte eine 43-jährige E-Bikerin in Seedorf in die Tiefe. Für sie kam jede Rettung zu spät.

E-Bikes immer beliebter

Trotz solcher Meldungen: Der E-Bike-Trend in Uri ist seit 2015 ungebrochen. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Toni Baumann, Präventionsverantwortlicher bei der Kantonspolizei, was es zu beachten gilt.

Die regelmässig stattfindenden E-Bike-Kurse von Toni Baumann, Kapo Uri, kommen bei den Senioren gut an. Bild: PD

2014 waren E-Bikes in Uri noch ein seltener Anblick: Damals wurden beim Kanton 60 schnelle E-Bikes angemeldet. 2020 waren es bereits deren 200. Eine separate Statistik für die langsamen E-Bikes wird nicht geführt. Die Schnellen, mit einer Tretunterstützung bis 45 Kilometern pro Stunde (km/h), fallen in die Kategorie der Mofas und sind im Strassenverkehr über eine gelbe Nummer ausgewiesen. E-Bikes bis 25 Stundenkilometer Unterstützungsgeschwindigkeit dagegen zählen zu den Leicht-Motorfahrrädern. Etwa 80 Prozent der Biker fahren ein Langsames. «Corona hat den E-Bike-Trend noch beschleunigt, weil es an anderen Freizeitmöglichkeiten mangelt», sagt Toni Baumann.

Toni Baumann von der Bereitschafts- und Verkehrspolizei Uri verantwortet auch die Unfallprävention. Bild: PD

Die E-Bike-Silhouette täuscht

Bei der Kantonspolizei Uri hat man das Thema aber bereits länger auf dem Schirm: Seit 2018 bietet sie Prävention in dem Bereich an. «Gegenüber dem Velo ist das Risiko, mit einem E-Bike schwer zu verunfallen, pro Kilometer etwa doppelt so gross», sagt Toni Baumann. Im Vergleich zu einem Töff ist auch die Knautschzone etwas kleiner. «Eine grosse Gefahr geht auch von den anderen Verkehrsteilnehmern aus. Diese rechnen nicht damit, dass sich ein Velo derart schnell nähert», sagt er. Ein Rennvelofahrer sei dagegen an seiner Silhouette gut von einem gewöhnlichen Velo unterscheidbar, was bei einem E-Bike meist nicht der Fall ist. «An das Aufkommen von E-Bikes müssen sich die Verkehrsteilnehmer noch gewöhnen.»

Hauptunfallursache ist denn auch Unaufmerksamkeit und Ablenkung, und zwar durch alle Verkehrsteilnehmer. «Das Handy, der Beifahrer, die schönen Urner Berge – wer beim Fahren nicht bei der Sache ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.»

Gefragt sind kürzere Reaktionszeiten

Wer mit einem E-Bike mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern unterwegs ist, hat einen Anhalteweg von bis zu 10 Metern. Bei 25 km/h sind es bereits 18 Meter. Die grosse Distanz erklärt Toni Baumann mit dem höheren Gewicht und manchmal fehlendem Reflex: «Bei einer Reaktionszeit von 2 Sekunden hat man bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h bereits 13 Metern zurückgelegt.» Bei guter Aufmerksamkeit und defensiver Fahrt könne dagegen die Reaktionszeit auf eine Sekunde verkürzt werden.

Toni Baumann hat noch weitere Tipps und Tricks auf Lager: «Bei der Anschaffung eines E-Bikes muss man unbedingt die passende Rahmengrösse wählen.» Zudem könne die optimale Einstellung an den Bedienelementen, also Lenker, Pedale und Sattel, das Unfallrisiko reduzieren. Eine sichere Fahrt erfolgt vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit und Bremsbereitschaft.

«Auch tagsüber empfehlen wir, das Licht einzuschalten sowie helle reflektierende Kleider und einen Helm zu tragen.»

Trotz Gefahren: Es gibt viele gute Gründe, sich nicht vom E-Bike-Fahren abschrecken zu lassen: «Körperliche Bewegung in der Natur ist gut für Fitness und Gesundheit und gibt einen Ausgleich zum Alltag.» Gerade in Krisenzeiten kann so Stress abgebaut werden. Und: «Man soll die Freizeit geniessen und auch mal Spass haben dürfen», so Baumann.

E-Bike-Kurse steigern Sicherheit Das Elektrovelo ist besonders bei älteren Menschen immer beliebter. Wie kann man trotz altersbedingter Einschränkungen sicher am Strassenverkehr teilnehmen? Eine Erlebnistour im Urner Talboden mit Toni Baumann von Verkehrs- und Sicherheitsinstruktion behandelt Themen wie Sichtbarkeit, Gefahrenerkennung, Geschwindigkeit und Anhalteweg auf praxisbezogene Weise. Der Kurs findet am Donnerstagnachmittag, 6. Mai 2021, bei der Kantonspolizei Uri, Werkhof Flüelen, statt. Die Kosten betragen 26 Franken. Anmeldungen werden bis zum 26. April 2021 entgegengenommen unter: Pro Senectute Uri, Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf, Tel. 041 870 42 12, info@ur.prosenectute.ch.

Sicher und versiert mit dem E-Bike unterwegs:

