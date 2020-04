E-Biker verletzt sich bei Kollision mit Auto in Schattdorf

Auf der Abzweigung zum Tellpark in Schattdorf kollidierte am vergangenen Dienstagabend ein E-Bike-Lenker mit einer Autofahrerin. 29.04.2020, 19.26 Uhr

Auf der Militärstrasse vor dem Tellpark Schattdorf kam es zur Kollision zwischen einem E-Biker und einer Autofahrerin. Bild: kapo/PD

(pd/RIN) Am vergangenen Dienstagabend, um zirka 16.45 Uhr, fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern auf der Militärstrasse vom Tellpark herkommend Richtung Rüttistrasse. Zur gleichen Zeit fuhr ein E-Bike-Lenker auf der Militärstrasse Richtung Gotthardstrasse. In der Folge kam es auf der Höhe der Abzweigung zum Tellpark zu einer Kollision zwischen den beiden Lenkern, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der 62-jährige Mann kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Franken, wie es in der Mitteilung weiter heisst.