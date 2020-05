E-Bikerin stürzt und verletzt sich in Schattdorf Eine 69-jährige E-Bike-Lenkerin zog sich beim Sturz auf der Militärstrasse Verletzungen zu und wurde ins Kantonsspital überführt. 09.05.2020, 21.13 Uhr

(RIN) Am Freitag um etwa 11 Uhr bog eine E-Bike-Lenkerin in Schattdorf von der Militärstrasse herkommend nach rechts in die Gotthardstrasse ein. Dabei kam die 69-jährige Frau aus derzeit unbekannten Gründen zu Fall und zog sich Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Die Frau wurde durch eine Drittperson vor Ort betreut und anschliessend durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Am E-Bike entstand geringer Sachschaden.