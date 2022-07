Eggberge Die Berglodge 37 ist eröffnet - Initianten sprechen beim Bau von einer «Weltmeisterleistung» In nur 15 Monaten entstand auf den Eggbergen ein neues Seminarzentrum. Das Betreiberpaar Martin Reichle und Ruth Koch freut sich, dass ihre Vision nun Wirklichkeit geworden ist. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 16.07.2022, 17.00 Uhr

Die Berglodge 37 auf den Eggbergen ist eröffnet (von links): Bauleiter Hermann Herger, Innenarchitektin Christine Wolf sowie das Betreiberpaar Ruth Koch und Martin Reichle. Bild: Markus Zwyssig (Eggberge, 15. Juli 2022)

Die Berglodge 37, das neue Seminarzentrum auf den Eggbergen, öffnete am Wochenende seine Türen. Unternehmer Martin Reichle und seine Frau Ruth Koch konnten am Freitagabend geladene Gäste und am Samstag die Bevölkerung zur «Geburtsstunde» begrüssen. Die Vision bestand seit rund 10 Jahren. Nur knapp 15 Monate dauerte nun die eigentliche Bauphase. Martin Reichle sprach von einer «Weltmeisterleistung». Zusammen mit einem rund ein Dutzend Personen starken Team sind sie nun bereit für die Gäste.

Die drei Häuser der Berglodge 37 fügen sich sehr gut in die Landschaft ein. Bild: Markus Zwyssig (Eggberge, 15. Juli 2022)

Was hat es mit der Zahl 37 auf sich? Diese steht gleich für mehreres: 37 Wochen Seminarangebot, 37 Betten und 37 Stunden Mindestaufenthaltsdauer (zwei Übernachtungen). Dabei wird auf Nachhaltigkeit gesetzt und der sanfte Tourismus unterstützt. Die Lodge besteht aus drei miteinander verbundenen Häusern. Insgesamt gibt es 14 Einzel- und neun Doppelzimmer sowie eine Bergsuite. Für Seminare stehen zwei helle und funktional eingerichtete Seminarräume mit modernster Technik zur Verfügung

Lob für die Urner Handwerker

Die Gebäude sind aus 100 Prozent Schweizer Holz gebaut. Ein Drittel davon ist so genanntes Mondholz, das auf den Eggbergen zwei, drei Tage nach dem Vollmond geschlagen worden ist. Von einem «Traumprojekt» spricht Martin Reichle. «Die Handwerker haben alle sehr gut miteinander zusammen gearbeitet.» Der Berufsstolz sei hier noch spürbar.

«Ich hoffe, der Kanton Uri ist sich bewusst, wie gute Handwerker es vor Ort gibt.»

Die drei Häuser der Berglodge 37 sind miteinander verbunden. Bild: Markus Zwyssig (Eggberge, 15. Juli 2022)

Die Berglodge 37 soll eine Plattform für Seminare mit einem abwechslungsreichen Programm sein. Martin Reichles Vision: «Wir möchten einen Beitrag leisten, um Natur, Umwelt, Menschen, Gesellschaft, aber auch das Unternehmertum zu vitalisieren.» Das soll sich auch in den verschiedenen Angeboten widerspiegeln, welche in der Berglodge 37 geplant sind. Dabei setzt man auf externe Referenten. Wie bei der Eröffnung zu erfahren war, sind bereits verschiedene Seminare geplant.

So finden dieses Jahr unter anderem Seminare von Kurt Schmid, Präsident des WWF Schweiz, zum Thema Impulse für die Zukunft statt. Zudem gibt es auch Exkursionen, die auch für Menschen von den Eggbergen und für weitere externe Gäste zugänglich sind. Kantonsforstmeister Beat Annen zeigt bei seinen Führungen insbesondere die verschiedenen Funktionen des Bannwalds auf.

Die Berglodge 37 auf den Eggbergen bietet eine tolle Aussicht. Bild: Markus Zwyssig (Eggberge, 15. Juli 2022)

Die Räumlichkeiten können auch von Firmen und Vereinen für eigene Seminare, Workshops und Events gemietet werden. Die Berglodge 37 auf rund 1500 Metern über Meer ist nur per Luftseilbahn erreichbar. Als ein Self-Check-in Hotel nur für Erwachsene will sie den Gästen einen Ort der Ruhe und Entspannung bieten - ohne Kinder und Haustiere. Das kulinarische Angebot richtet sich an die Hotelgäste.

«Wir wollen keine Konkurrenz sein zu den bestehenden Restaurants.»

Die drei Häuser der Berglodge 37 auf den Eggbergen. Bild: Markus Zwyssig (15. Juli 2022)

Die tolle Aussicht ersetzt sogar den Fernseher

Die Gästezimmer sind schlicht und funktional eingerichtet, versprühen dabei aber einen gemütlichen Charme und vor allem auch eine einmalige Aussicht. Es gibt keine Fernseher. «Wer aus dem Fenster schaut, geniesst Kanal 1 und 2», sagt Martin Reichle und schmunzelt. Gekocht wird aus Nachhaltigkeitsgründen vegetarisch. Bei den Lebensmitteln setzt man auf Regionales. «Wir haben verschiedene Lieferanten von unten im Tal und auch von den Eggbergen», so Martin Reichle. Er spricht von einem gelebten «Uri Groove». Das heisst für ihn: Offenheit für Neues, vorurteilsfrei, humorvoll und naturverbunden.

In den Zimmern der Berglodge sollen sich die Gäste gut ausruhen können. Bild: Markus Zwyssig (Eggberge, 15. Juli 2022)

