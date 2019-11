Eglipopulation im Seelisbergersee wird gefördert Die Urner Fischereiverwaltung hat ein Kurzgutachten für den Seelisbergersee erstellt. Die Situaiton ist nicht bedrohlich, trotzdem wird nun gehandelt. Florian Arnold

Egli im Seelisbergersee sollen speziell geschont werden..

Vor einem Jahr hat der Urner Fischereiverein an seiner Generalversammlung empfohlen, die Population der Egli im Seelisbergersee wissenschaftlich zu untersuchen. «Die Urner Fischereiverwaltung ist dem Anliegen mit einem Kurzgutachten nachgekommen», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. «Dieser Fachbericht gibt insbesondere Aufschluss, ob der Bestand der Egli-Population gefährdet ist und allenfalls entsprechende Massnahmen zu ergreifen sind.»

Fische sollen speziell geschont werden

Die Fischereiverwaltung Uri hat das Kurzgutachten bei einem ausgewiesenen Fischereiexperten in Auftrag gegeben. Für die Hintergrundinformationen und die sachliche Behandlung wurden auch die lokalen Beteiligten einbezogen. Die fischereifachliche Beurteilung und die empfohlenen Massnahmen wurden an der diesjährigen GV vom 16. November 2019 vorgestellt.

Der externe Fischereiexperte beurteilt die Situation der Eglipopulation im Seelisbergersee nicht als bedrohlich. Er empfiehlt aber vorsorgliche Anpassungen der Schonbestimmungen und Lebensraum-verbesserungen für die Egli.

Um diese Fische handelt es sich.

Bäumchen im See geben Laichstrukturen

Die Urner Fischereiverwaltung habe bereits erste Massnahmen umgesetzt, heisst es in der Mitteilung. So wurden etwa mit den lokalen Beteiligten Bäumchen im See versenkt, die als Laichstrukturen und als Schutz für die Jungfische dienen. Zudem wird die Schonzeit für die Egli im Seelisbergersee verlängert. Weiter sieht die Fischereiverwaltung insbesondere auch zusätzliche Aufwertungsmassnahmen am Seelisbergersee vor.