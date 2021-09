«Ehe für alle» Seedorferin lebt mit ihrer Regenbogenfamilie in Brasilien – und kämpft für mehr Akzeptanz Sie rechnet zwar mit einem Ja, wünscht sich für junge Menschen aber mehr Vorbilder: Im Rahmen der Initiative «Ehe für alle» will Rahel Aschwanden eine offene Debatte über Ängste und Sorgen anregen. Jana Arnold 19.09.2021, 15.40 Uhr

Rahel Aschwanden (links) mit ihrer Familie: Tochter Emily (4), Sohn Luis (9) und Ehefrau Elis in ihrem Garten in Brasilien. Bild: PD

Rahel Aschwanden konnte schon einige Länder der Welt ihr Zuhause nennen. Neuseeland, Spanien, die Niederlande und jetzt Brasilien. Eines unterscheidet all diese Länder von ihrer Heimat, der Schweiz: die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren. In Brasilien können diese seit 2013 heiraten, in den Niederlanden bereits seit 2001. Dies war für die 34-Jährige einer der Gründe, den Kanton Uri und die Schweiz zu verlassen.

«Für mich war immer klar, dass ich eine Familie möchte. Gleichzeitig wusste ich, dass das in der Schweiz nicht möglich ist.» Als sie schliesslich ihre heutige Frau, eine Brasilianerin, durch die Arbeit kennen lernte, fiel ihre Wahl auf Brasilien. In die Entscheidung miteinbezogen habe sie auch die günstigeren Lebenskosten, die den Aufbau eines Unternehmens erleichtern, sowie die Nähe zum Strand. Mittlerweile lebt das Ehepaar mit seinen zwei adoptierten Kindern in einem Haus mit grossem Garten am Meer.

Diese Flexibilität erachtet Aschwanden als grosses Privileg. «Dass ich viele Sprachen spreche und mich gut anpassen kann, gibt mir die Möglichkeit, meinen Wohnsitz frei zu wählen.» Viele andere hätten diese Möglichkeit nicht, und müssten sich der Lage in der Schweiz fügen. Auch die Arbeitssituation müsse natürlich stimmen – das sei bei ihr kein Problem. Aschwanden hat 2018 in Brasilien mit ihrer Frau die Firma «Instituto NOW» gegründet, welche Non-Profit-Organisationen und soziale Bewegungen im Bildungsbereich berät. Die mittlerweile sechs Mitarbeiterinnen arbeiten vorwiegend online.

Oft werde darüber gesprochen, ohne Betroffene zu kennen

Ihre Geschichte erzählt die Seedorferin wegen der bevorstehenden Abstimmung über die «Ehe für alle». «Es wird in Leserbriefen und Artikeln oft über das Kindeswohl in Familien mit gleichgeschlechtlichen Paaren gesprochen, meistens, ohne dabei wirklich Kinder zu kennen, die so aufwachsen. Das finde ich schade.» Nun will Rahel Aschwanden die offene Debatte führen über Ängste und Sorgen.

«Natürlich ist unsere Familie in einigen Dingen anders – wir feiern zum Beispiel jedes Jahr ein Familienfest an dem Tag, als wir vom Staat das Sorgerecht für unsere Kinder erhalten haben. Wir haben Momente erlebt, die Eltern aufgrund einer Schwangerschaft nie erleben und umgekehrt», so Aschwanden.

«Aber schliesslich sind wir eine Familie wie jede andere auch. Wenn die Menschen unsere Geschichte kennen lernen, könnten vielleicht einige Vorurteile abgebaut werden.»

Generell möchte sie mehr Akzeptanz für nicht klassische Familienmodelle schaffen – seien es alleinerziehende Eltern oder Familien mit adoptierten Kindern. Den anstehenden politischen Entscheid sieht sie dabei als wichtigen Schritt. «In Spanien bestanden ähnliche Sorgen vor der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Als die Entscheidung gefallen war, hat das für deutlich mehr Akzeptanz gesorgt.»

Und wie sieht die Prognose zur Abstimmung in der Schweiz aus? Rahel Aschwanden rechnet mit einem Ja – aber auch mit einem Stadt-Land-Graben. «Dass sich bei solchen Themen gerade die Zentralschweiz oft als konservativ erweist, finde ich schade.» Dennoch kehrt sie gerne in ihren Heimatkanton zurück und möchte, dass ihre Kinder auch ihre Schweizer Wurzeln kennen. «Für die jungen Menschen würde ich mir aber noch mehr Vorbilder wünschen, die zeigen, dass jeder sich selbst sein kann und so leben kann, wie er es möchte.» An so eine Entwicklung glaubt Aschwanden denn auch. «Ich glaube, es kann eine Öffnung stattfinden – auch ohne die eigene Kultur zu verlieren.»