Altdorfer Historiker Stefan Fryberg erhält goldenen Uristier

Ehrung Stefan Fryberg erhält den Goldenen Uristier Der Historiker wird vom Regierungsrat für seine langjährige Tätigkeit für die Urner Kultur und sein Engagement für das Urner Kulturgut geehrt. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 17.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Urner Regierungsrat verleiht Stefan Fryberg den Goldenen Uristier, wie es am Freitag in einer Mitteilung der Urner Bildungs- und Kulturdirektion heisst. Er würdigt damit den Historiker für seine langjährige Tätigkeit zu Gunsten der Urner Kultur und insbesondere für sein Engagement für den Erhalt und die Vermittlung des Urner Kulturguts.

Stefan Fryberg wird mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Bild: PD

«Die Auszeichnung ist ein Zeichen der Wertschätzung der Regierung für sein jahrzehntelanges Engagement zu Gunsten der Pflege und des Erhalts des Urner Kulturguts», so Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg. «Stefan Fryberg hat sich mit seinen Publikationen und seiner ehrenamtlichen Arbeit ausserordentlich für die Vermittlung der Urner Geschichte und Kultur eingesetzt.» Zahlreiche Publikationen während seiner Berufstätigkeit hat der 69-jährige Historiker teils im Auftrag Dritter, teils zusammen mit seinem Geschäftspartner Heinz Baumann, oder auf eigene Initiative verfasst und herausgegeben. Das Engagement für die historische Forschung Uris zeige sich auch in zahlreichen Vorträgen und Zeitungsartikeln. «Durch seine historische Arbeit hat Stefan Fryberg zur Identitätsbildung in Uri beigetragen», so Regierungsrat Beat Jörg.

«Seine diversen Publikationen, die er als Autor oder Mitherausgeber geprägt hat, hatten stets das Ziel, den Kanton Uri in seinen unterschiedlichsten Facetten wissenschaftlich akkurat, aber zugleich leicht verständlich zu präsentieren.»

Verleihung wegen Corona unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der Goldene Uristier wird aufgrund der geltenden Massnahmen zur Einschränkung der Covid-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit überreicht.

Stefan Fryberg engagierte sich ehrenamtlich in diversen Vereinen und Vereinigungen. Von 2004 bis 2014 war er Präsident des Historischen Vereins Uri, nachdem er bereits mehrere Jahre im Vorstand mitgearbeitet hatte. Auch im Historischen Verein Zentralschweiz war er im Vorstand aktiv. Zudem war er Präsident des Kulturforums Andermatt Gotthard, der Trägerschaft mehrerer Freilichtspiele in Andermatt und Göschenen. Als Mitglied des Stiftungsrats des Talmuseums Usern sowie als Vertreter des Kantons Uri in der Otto-Gamma-Stiftung setzt er sich nach wie vor für den Erhalt und die Vermittlung des Urner Kulturgutes ein. Auch ausserhalb der Kultur war und ist Fryberg für die Urner Gesellschaft tätig. Von 2012 bis 2016 amtete er als Präsident des Kleinen Landeskirchenrats Uri und seit 2018 engagiert er sich als Präsident der Pro Senectute Uri für die Anliegen und Interessen der Seniorinnen und Senioren im hiesigen Kanton.

Gymnasiallehrer, Regierungsrat, Hotelier und Agenturinhaber

Stefan Fryberg unterrichtete von 1979 bis 1989 Geschichte und Deutsch an der Kantonalen Mittelschule Karl Borromäus in Altdorf. Nach seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst führte er im Sommer 1989 zusammen mit Heinz Baumann das Hotel SAC im Maderanertal. Mit ihm gründete er daraufhin in Altdorf die Werbeagentur Baumann & Fryberg AG. 2002 wurde Stefan Fryberg in den Urner Regierungsrat gewählt, wo er der Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion vorstand. Nach seinem Rücktritt 2012 kehrte er wiederum in die Agentur zurück, die er 2016 infolge seiner Pensionierung verliess.

Preisträger zeigt sich überrascht, aber auch erfreut und geehrt

Stefan Fryberg zeigte sich auf Anfrage erfreut und geehrt über die Auszeichnung. «Ich war sehr überrascht und hätte nie damit gerechnet.» Und er betont: «X-andere Leute hätten den Goldenen Uristier mehr verdient.» Er staune immer wieder, wie viel ehrenamtliche Arbeit in Uri geleistet werde – im Sport, in der Kultur, in Vereinen und in den Gemeinden.

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger Seit 2011 verleiht der Urner Regierungsrat die Ehrennadel Goldener Uristier, gestaltet durch Fredy Burkart. Sie wird an Persönlichkeiten oder Institutionen verliehen, die ein nachhaltiges Werk geschaffen und sich für das Urner Kulturleben ausserordentlich verdient gemacht haben. Die Auszeichnung wurde anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Kunst- und Kulturstiftung Uri ins Leben gerufen. Bisher gingen Ehrennadel und Urkunde an folgende Persönlichkeiten: Peter Baumann, Altdorf; Kurt Zurfluh, Altdorf; Franz Pfister, Luzern/Altdorf; Max Dätwyler, Altdorf; Josef Herger-Kaufmann, Altdorf; Hans Danioth, Altdorf; Kari Danioth, Andermatt; Dr. Hans Stadler, Attinghausen; Lory Schranz, Altdorf; Jonny (Ernst) Gisler, Bürglen; Hansjörg Felber, Altdorf, den Verein Kellertheater im Vogelsang sowie das Ehepaar Marco und Anita Schenardi-Arnold. (MZ)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen