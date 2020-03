Leserbrief Eigentliche Gemeindeaufgaben nicht zurückstellen «Spiringen hat Sorge ums Geld», Ausgabe vom 11. März 16.03.2020, 15.27 Uhr

Am 11. März 2020 konnte ich im Urner Wochenblatt lesen, die finanzpolitische Zukunft der Gemeinde Spiringen ist sehr düster. Wenn man aber das finanzpolitische Geschehen in der Gemeinde nur ein bisschen verfolgt hat, dann ist dies keine Überraschung. Seit Jahren stellt man fest das sich die Gemeindekasse zu einem Selbstbedienungsladen entwickelt hat. Es darf und kann nicht sein, dass die eigentlichen Gemeindeaufgaben der Gemeinde, wie zum Beispiel dringende Renovationen an Liegenschaften, sowie der Friedhof, und Investitionen für die Sicherheit der Bevölkerung in der Gemeinde auf die Warteliste zurückversetzt werden, indem sich andere an der Gemeindekasse nur so bedienen, Wachstum ist augenfällig.