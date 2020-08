Ein Attinghauser Metallbauer will Schweizer Meister werden An den SwissSkills 2020 wird Anfang September ein neuer Schweizer Meister im Metallbau ausgezeichnet. Der 19-jährige Tobias Zgraggen will dabei sein Geschick unter Beweis stellen und um die Goldmedaille kämpfen. Remo Infanger 13.08.2020, 11.00 Uhr

Tobias Zgraggen wird ab dem 1. September an den SwissSkills 2020 alles geben. Bild: PD

Bald wird ein neuer Schweizer Meister im Metallbau ausgezeichnet. Vom 1. bis 4. September 2020 finden im Bildungszentrum Aarberg die Schweizer Berufsmeisterschaften statt. Aufgrund der Coronapandemie und der deshalb erfolgten Absage der nationalen SwissSkills in Bern werden die Berufsmeisterschaften nun dezentral durchgeführt. Auch aus dem Kanton Uri nimmt ein junges Talent an den SwissSkills teil. Es ist Tobias Zgraggen aus Attinghausen.

An zwei Wettkampftagen stellen die jungen Metallbauer ihr Können unter Beweis. Dabei spielt nicht nur das Fachwissen im praktischen Bereich, sondern auch die mentale Stärke eine wichtige Rolle. Jeder Teilnehmende fertigt ein Werkstück an, das einem chinesischen Tempel ähnlich ist. Roger Müller, Projektleiter der Meisterschaften, begründet diese Wahl folgendermassen: «Der Gewinner der SwissSkills darf nächstes Jahr an den WorldSkills in Schanghai die Schweiz vertreten. Deshalb haben wir die diesjährige Aufgabe einem chinesischen Tempel nachempfunden und möchten die Teilnehmenden bereits auf China einstimmen.»

Schweissen, Bohren, Schrauben, Schleifen, Sägen

Die Metallbauer erhalten am ersten Wettkampftag den Plan sowie das benötigte Material und müssen die Aufgabe dann selbstständig bewältigen. Während der zwei Tage setzen die Teilnehmenden die typischen Verarbeitungstechniken im Metallbau ein, dazu gehören unter anderem das Schweissen, Bohren, Schrauben, Schleifen, Sägen oder der Einbau von verschiedenen Beschlägen. Als Preis erhalten die drei Erstplatzierten Bildungsgutscheine, mit denen sie ihre Weiterbildung finanzieren können.

«Ich will neue Erfahrungen sammeln und vollen Einsatz geben»

Tobias Zgraggen ist 19 Jahre alt, wohnt in Seedorf und arbeitet bei der Metall-Total GmbH. Auf die Frage, wie er auf den Beruf Metallbauer gekommen sei, antwortet Zgraggen: «Ich habe verschiedene Schnupperlehren gemacht, Metallbauer hat mir aber am besten gefallen.» Am meisten an diesem Beruf würden ihn die Ausführungen von Montagearbeiten begeistern, «da man anschliessend das Resultat direkt sieht». Zu seiner Motivation, an den SwissSkills teilzunehmen, sagt Tobias Zgraggen: «Ich möchte neue Erfahrungen sammeln und werde vollen Einsatz geben.»