Das Dorffest in Seelisberg steckt voller Höhepunkte

Seelisberg Seelisberger Vereine bescheren dem Dorf ein Fest voller Höhepunkte Das von den Seelisberger Dorfvereinen organisierte Dorffest brachte Schaulustige aus nah und fern zusammen. Christoph Näpflin 29.05.2022, 11.33 Uhr

Trachtengruppen erfreuen die Festbesucher Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Mai 2022)

Nebst einem Gottesdienst im Festzelt zum Auftakt und viel Gemütlichkeit bei Essen und Trinken während des ganzen Tages organisierten die Seelisberger Dorfvereine am Sonntag, 22. Mai, ein Dorffest mit abwechslungsreichem Programm.

Die Darbietungen reichten vom Trachtentanz über Blasmusik bis hin zu Jodelgesang. Sogar ein Auftritt der Chatzämuisig Seelisberg, ganz ausserhalb der dazu passenden Saison, gab es zu geniessen. Mit einer «Chugelibahn» für Kinder, einem Luftgewehrschiessen für Gross und Klein und vielen weiteren ­Attraktionen waren die vielen Festbesucherinnen und -besucher gut beschäftigt.

Die «Chugelibahn» war dauernd im Einsatz. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Mai 2022)

Interessante Gespräche und viel Gemütlichkeit

«Es war wunderbar, mit allen Vereinen gemeinsam diesen Anlass im Dorf durchführen zu dürfen», freute sich Thomas Gisler vom OK über das gelungene Fest. Die Organisatoren erlebten am Mittag einen wahren Ansturm auf die Essensstände und waren mit dem Festverlauf mehr als nur zufrieden.

Gemeindepräsidentin Judith Durrer, die auch aktiv als Leiterin der Kinder- und Jugendtanzgruppe am Fest mitmachte, war begeistert. «Es war ein toller Sonntag mit vielen Gästen aus dem Dorf und von ausserhalb. Einfach super, dass unsere Vereine im Dorf das auf die Beine gestellt und durchgeführt haben.»

Junge Fans erfreuen sich am Auftritt der Chatzämuisig Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Mai 2022)

Nebst den vielen Helferinnen und Helfern aus den ­Reihen der Vereine war ein Grossteil des Dorfes am Fest anzutreffen. Das grosse Kuchenbuffet mit 14 verschiedenen Sorten waren am Abend bis auf den letzten Bissen leergegessen. Spannende Gespräche gab es am Infostand vom Männerchor Seelisberg, der sein Chorprojekt vorstellte, das ein gemeinsames Singen von Frauen und Männern vorsieht. An der Schätzfrage der Chatzämuisig nahmen 100 Personen teil. Dem Sieger winkte ein privater Auftritt der Chatzämuisig. Am Ende des Tages konnte das Fest-OK eine erfreuliche Bilanz ziehen. Die Seelisbergerinnen und Seelisberger haben das Festen nicht verlernt.