Leserbrief Ein konsequenter Politiker Zu den Gesamterneuerungswahlen im Kanton Uri vom 8. März 04.02.2020, 18.40 Uhr

Ein Regierungsrat sollte in erster Linie Führungsqualitäten besitzen und sich selbstlos für das Gemeinwohl einsetzen. Diese Eigenschaften besitzt Roger Nager. Ich erlebe ihn bei meiner Arbeit als Landrat als ehrlichen Menschen und konsequenten Politiker. Als Baudirektor hat er Führungskompetenz bewiesen und Verantwortung für die Bevölkerung übernommen. Dank seinem Erfahrungsschatz im Leben, im Beruf und in der Politik weiss er, wie man in Verhandlungen parteiübergreifend zu tragfähigen, guten Lösungen kommt. So hat Roger Nager im Krisenmanagement der Bristenstrasse überzeugt, die enorme Wichtigkeit von funktionstüchtigen Kantonsstrassen als Lebensnerv von Uri erkannt und dem Strassenunterhaltsprogramm substanziell mehr finanzielle Mittel zugeführt.

Als Landammann ist Roger Nager Vorsteher der Urner Regierung und gibt eine hervorragende Visitenkarte für unseren Kanton ab. Politik ist für Roger Nager eine Herzensangelegenheit und Dienst an der erfolgreichen Weiterentwicklung von Uri. Den Menschen unseres Kantons verpflichtet, arbeitet er auf tragfähige und zukunftstaugliche Lösungen hin und setzt dabei oft die entscheidenden Impulse. Er ist ein Teamplayer wie auch ein Leader. Was für mich aber am meisten zählt: Roger Nager steht mit beiden Beinen fest auf dem politischen Parkett. Der aus dem (meist) sonnigen Urserntal stammende Roger Nager ist kein Blender, der zunächst an seine eigene Vermarktung denkt. Gerade deshalb ist er ein Politiker mit hoher Glaubwürdigkeit.

Die Zukunft unseres Kantons wird nicht in den Zeitungsspalten geboren, sondern durch täglich gute Arbeit und durch menschlich verlässliche und hoch qualifizierte Personen vor Ort entwickelt. Und da ist Roger Nager sehr stark. Deshalb hat er für mich einen festen Platz in der Urner Regierung verdient. Ich werde Roger Nager am 8. März mit Überzeugung meine Stimme geben und ihn für weitere vier Jahre in die Urner Regierung wählen.

Ludwig Loretz, Landrat, Andermatt