Sommerserie «Mit Feuer und Flamme» Ein Leben für die Gastfreundschaft Greta Sicher im Gurtneller Hotel Gotthard ist die Liebe zum Kochen in die Wiege gelegt worden. Herbert Huber 02.08.2021, 05.00 Uhr

Essenz der guten Küche: Greta Sicher setzt die Fleischbouillon an. Bild: Herbert Huber (Gurtnellen, 1. Juni 2021)

Aussergewöhnlich ist die Geschichte der Geschwister Sicher im Gurtneller Hotel Gotthard schon. Die Eltern, mit Südtiroler Wurzeln, haben das Hotel 1931 gekauft, erklärt mir Greta, die jüngste der drei noch lebenden Schwestern von zehn Kindern (sechs Buben und vier Mädchen). Das waren anfänglich schwierige Zeiten, dahinten im wilden Tal. Greta erinnert sich, wie das «Gotthard» während des Krieges von den Soldaten der Schweizer Armee komplett in Beschlag genommen wurde.

Kochlehren gab es damals noch nicht. So schauten die beiden Schwestern Leonie und Greta der Mutter, die eine ausgezeichnete Köchin war, vieles ab. Träumten sie insgeheim von einer gemeinsamen Zukunft als Gastgeberinnen?

1972 übernahm dann das Frauenquartett das Hotel mitsamt Restaurant. Wie sie sich eigentlich weitergebildet hätten, wollte ich von Greta wissen.

«Ich besuchte Kochkurse bei Marianne Kaltenbach, war für kurze Zeit auch im Betrieb von Elfie Casty in Klosters und verschlang zuhauf Kochbücher. Der Rest ist mir einfach in die Wiege gelegt worden, die Liebe zu Lebensmitteln und das Kochen nämlich.»

Anfänglich schmiss Greta Sicher den Laden mit ihrer Schwester Leonie. «Nun, 50 Jahre später bin ich alleine mit Küchenhilfen. Und jetzt muss ich mal nach meinen Caramelchöpfli im Steamer schauen», eilt in die Küche, derweil auch schon wieder das Telefon für eine Reservation aus dem Welschland läutet. Den Service managten damals die beiden Schwestern Eva und Maria, heute sorgen langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Portugal für eine zuvorkommende Gastfreundschaft.

Der einstige Chef des «Gault et Millau» Silvio Rizzi schwärmte mit Überzeugung vom Gotthard. Das war etwa 1985, als das Gotthard erstmals in der roten Bibel Einzug hielt. Über Jahrzehnte gehörte das Kleinod im Dorfkern zu den Besten des Landes. «Heute möchten wir nicht mehr dabei sein», sagt Greta mit Nachdruck.

«Wir wissen ja nicht, wie lange wir noch weiter machen können und wollen nicht zum Abschied womöglich noch mit einem bissigen Kommentar erwähnt werden – nein danke!»

Seit nun mehr als 50 Jahren ist die jüngste der ehemals vier Schwestern in ihrem Reich am Herd im Element. Dass sich Greta Sicher der «marktfrischen» Küche von Anfang an verschrieben hat, das wissen die zahlreichen Stammgäste aus der ganzen Schweiz besonders zu schätzen. Mal sind es frischgepflückte Beeren aus dem Maderanertal, mal die vollfleischigen Forellen aus den umliegenden Gewässern. Blau pochiert oder nach Müllerin Art gebraten oder wie es die Grenobler zubereiten – mit Zitronenwürfeli und Kapern. Im Frühling ist «Gitzizeit» und im Herbst gibt es Wild aus einheimischen Jagdgründen. Das geschnetzelte Kalbfleisch mit Rösti, mit einem leichten braunen Jus vom selbst gemachten Fond ist bereits legendär. Dann gibt’s ab und zu ein Milkenpastetli oder eines mit frischen Pilzen. Zum Nachtisch unverzichtbar: «Brischnter Birä» mit Vanilleeis und «Urner Nytlä».

Original Brischtner Birä Dörrbirnen gehören zum kulinarischen Erbe der Schweiz und sind so etwas wie der fruchtig-urige Inbegriff von Vorrat. Schon im Mittelalter spendeten sie Bauernfamilien Kraft in langen kalten Wintern und waren oft die einzige «Süssigkeit» überhaupt. Und wie werden sie aufgetischt? Als gesunde, fein-fruchtige Zwischenverpflegung wie zu Urgrossmutters Zeiten. Als Basis für Desserts. Unverzichtbar im Urnerland für das einheimische Dessert: Brischtner Nytlä. Greta kocht die Birnen im Wasser. Separat reduziert sie Rotwein, Zucker, Zimt und Nelken zu sirupähnlicher Flüssigkeit. In einem Einmachglas sind diese Birnen wunderbar haltbar. Ein herrliches Dessert, serviert mit Vanilleeis und Schlagrahm. (HH)

Und die Zukunft? «Solange unsere Kräfte reichen, machen wir weiter», sagt Greta und eilt in die Küche, um die von Grund auf angesetzte Bouillon (mit einem Mocken Tafelspitz drin) zu überwachen. «Um mich nicht zu stressen, wird die Speisekarte künftig in etwas abgespeckter Form daherkommen. Einige Gerichte werden nur noch ab zwei Personen serviert. Dass man ja auch vorbestellen kann, haben inzwischen einige Gäste mit Wohlwollen aufgenommen.»

Nach fantastischen «Brischtner Birä» reise ich wieder nach Hause. Bereichert von einer Begegnung mit Frauen, die ihr Leben der Gastfreundschaft verschrieben haben.

Lange war der Beruf des Kochs eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels Frauen am Herd. Prägten manchen Gasthof mit ihrer oft eigenwilligen Küche. Doch nur selten wurde über sie geschrieben. Wir haben unseren Gastroexperten Herbert Huber losgeschickt. In Nidwalden, Obwalden und Uri besuchte er Frauen, die mit Feuer und Flamme am Herd stehen.