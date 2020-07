Bildstrecke Ein Wiedersehen mit der Vergangenheit: So sieht es am Filmset in Escholzmatt mit Urner Beteiligung aus In Escholzmatt wird die Tragödie um ein Schiffsunglück aufgearbeitet. In den SRF-Dreh involviert sind auch zwei Urner. Text und Bilder: Florian Arnold 19.07.2020, 19.00 Uhr

Vier Kinder liegen nebeneinander im gleichen Bett. Alle stecken sie in weissen Leinen-Nachthemden, vom Fenster her erhellt fahles Mondlicht ihre Gesichter, über dem Bett hängt ein Kruzifix. Die Jüngste dreht sich zur Ältesten um: «Rosa, ich kann nicht schlafen», flüstert sie, die Grosse streicht ihr übers Haar, zündet die Kerze auf dem Nachttisch an und stimmt ein Gebetslied an. Als es heller wird, verlässt sie als Erste das Bett. Auf dem Holzboden bleibt sie stehen und lauscht. Tränen steigen in ihre Augen, sie beginnt zu weinen.

Joya Huwyler (links im Bett) mit ihren Filmgeschwistern macht sich für eine Szene bereit.

«Cut!», scheppert es durchs Funkgerät. Augenblicklich verschwindet die Trauer aus dem Gesicht des Mädchens und macht einem grossen Lächeln Platz. Die neunjährige Rosa heisst in Wirklichkeit Joya Huwyler. Die Seedorferin verbrachte vergangene Woche auf dem Filmset in Escholzmatt, wo das Schweizer Fernsehen für die Reihe «Es geschah am …» dreht. Dass sie auf Knopfdruck weinen kann, begeistert die ganze Crew. «Ich habe mir einfach vorgestellt, wie es damals gewesen ist», erklärt die junge Schauspielerin, als ob sie noch nie etwas anderes getan hätte.

Ein Hochzeitsfest endet in einer Tragödie

Mit «damals» ist 1944 gemeint, als Godi Studer beschliesst, die 18 Jahre jüngere Pia Portmann zu heiraten. Studer ist ein angesehener Mann im luzernischen Escholzmatt, Lehrer im Dorf und Dirigent der Kirchenmusik sowie Mitglied der Raiffeisenbankleitung. Das Hochzeitsfest steigt in St.Niklausen am Vierwaldstättersee. Nach der Feier steigt die 33-köpfige Hochzeitsgesellschaft ins Schiff, um den letzten Zug zurück nach Escholzmatt zu erreichen. Auf der Überfahrt kollidiert das Schiff mit einem Nauen, die Gründe dafür sind bis heute unklar. Godi Studer kann sich retten, für seine Braut kommt jede Hilfe zu spät. 20 Menschen verlieren ihr Leben, 14 Kinder werden zu Waisen.

Die Tragödie löst in der kleinen Luzerner Gemeinde eine soziale Katastrophe aus. Die Kinder müssen auf andere Familien verteilt werden. So auch die beiden Schwestern Lisbeth und Rosa Studer, welche die Nichten des Bräutigams waren und zu Hause auf ihre Eltern warteten. «Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie lange man braucht, um so etwas akzeptieren zu können», erzählt die heute 85-Jährige Lisbeth Lischer-Studer.

Kürzlich wurde die Geschichte um das Unglück in einem Buch aufgearbeitet. Nun folgt die filmische Dokumentation des SRF. «Vor allem die Arbeiten am Buch haben uns wieder aufgewühlt», erzählt Rosa Stadelmann-Studer (84). Denn in der Kindheit und auch später wurde im Dorf nicht darüber gesprochen. Trotz des grossen Leids, das über sie eingebrochen war, sagt Rosa Stadelmann: «Wir hatten eine schöne Kindheit. Unsere Gotte, wie wir sie nannten, hat sehr gut zu uns geschaut.» Glücklicherweise habe man in einem Dorf gewohnt, in dem man sich gegenseitig half.

14 Kinder von Escholzmatt ereilte 1944 ein schlimmes Schicksal.

Ein Untergang ohne kaputtes Schiff

Gerade auch die positiven Aspekte der Geschichte sollen im Film beleuchtet werden, wie Regisseurin Wendy Pillonel sagt. Sie kümmert sich im Film um die nachgestellten Szenen. «Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie man mit einer so tragischen Situation umgehen kann. Wir zeigen also nicht nur die dunklen Seiten, sondern wie das Leben in der Gemeinschaft weiterging.» Eine grosse Herausforderung für den Film seien die Szenen auf dem Wasser. «Mit wenig Budget einen Schiffsuntergang zu inszenieren, ist nicht so einfach. Wir mussten uns überlegen, mit welchen Einstellungen wir den Untergang zeigen, ohne dass das Schiff Schaden nimmt.» Für den Dreh wurden Statisten aus der Region gesucht. «Idealerweise hätten wir 100, die etwa die Kirche füllen würden, aber es geht auch mit weniger.» Es sei eine Herausforderung, aber auch reizvoll, mit Laien zu drehen. Sie hätten ihre Aufgabe gut erfüllt.

Nicht ganz einfach sei es zudem, mit Kindern zu arbeiten, erzählt Pillonel. «Es ist wichtig, dass man Authentizität hinbekommt, und das schafft man nur, wenn man die Kinder sich selber sein lässt und sie nichts spielen müssen.» Umso wichtiger sei deshalb das Besetzen der Rollen. Dabei arbeitete Pillonel mit einer Schauspieler-Agentur zusammen. Zu finden galt es die Mädchen, welche Rosa und Lisbeth Studer nachspielen konnten. «Sie sollten ihnen nicht nur ähnlich sehen, sondern auch ihrem Naturell entsprechen. Rosa ist eher ruhig, während Lisi mehr ein Energiebündel ist.» Insgesamt wurden rund zehn Mädchen dazu eingeladen, bei einem digitalen Casting mitzumachen. So auch die Seedorferin Joya Huwyler, die sich zuvor für eine Rolle in einem Film beworben hatte, der im Kanton Uri hätte gedreht werden sollen. Beim Casting mussten sich die interessierten Kinder in einem Video vorstellen und eine vorgegebene Szene nachspielen. Mit sechs der Mädchen habe sie sich dann persönlich getroffen, sagt Pillonel. «Für mich war schnell klar, dass Joya die Richtige ist. Sie ist sehr ruhig. Sie hat wunderbare, feine Gesichtsausdrücke und kann mit ihren Blicken etwas erzählen.» Als Lisbeth wurde Nina Limacher aus der Region Escholzmatt ausgewählt, ebenso die beiden weiteren Schwestern Yasmin und Isabel Duss. Dann blieb noch der kleine Bruder Hermann. Für diese Rolle konnte Joya Huwyler Dexter Grant vorschlagen, der ebenfalls in Seedorf wohnt. Bei den ersten Proben galt es dann, sich besser kennen zu lernen. «Das ist das Geheimnis», verrät die Regisseurin:

«Man muss mit den Kindern viel Zeit verbringen und das Vertrauen gewinnen.»

Später kamen die Filmeltern dazu, mit denen bereits komplexere Szenen einstudiert wurden.

Die Szenen werden oft wiederholt. Rechts im Bild Regisseurin Wendy Pillonel.

So wird die Zeit um 76 Jahre zurückgedreht

Es herrscht wildes Treiben im und um das Haus an der Schmiedgasse in Escholzmatt. Es ist der ideale Ort, um einen Zeitsprung um 76 Jahre zu vollziehen. Der Holzboden knarzt, die Wände sind getäfert. Vor dem Haus mit der Schindelfassade ist der Lieferwagen mit dem SRF-Logo parkiert, jede Menge Kabel, Stative und Requisiten liegen griffbereit. Zwei riesige Scheinwerfer spenden durch die Fenster hindurch zusätzliches Licht. Was vorhin ein Schlafzimmer war, wird kurzerhand zur Stube umgebaut. «Wir gehen auf Anfang», ruft die Regieassistentin, rasch bringt die Maskenbildnerin noch die Haare der Kinder in Form, die Ausstatterinnen zupfen den Vorhang zurecht, ein Assistent fächert Nebel aus einer Rauchmaschine durch den Raum, damit die Stimmung an die damalige Zeit erinnert. Währenddessen gibt die Regisseurin noch die letzten Anweisungen. «Und wir drehen», heisst es durchs Funkgerät und augenblicklich sind alle ganz still. Denn ein leiser Mucks kann dazu führen, dass eine Aufnahme unbrauchbar wird. Mal stimmt der Winkel der Kamera nicht, mal das Licht, mal bricht ein Streichholz, mal hört der Tonmeister einen Helikopter. Und so vergehen Stunden für wenige Sekunden Film.

Rosa Stadelmann-Studer (rechts) mit Joya Huwyler und Lisbeth Lischer-Studer mit Nina Limacher.

Doch das scheint Joya und die restlichen Schauspielkinder nicht zu stören. Hochkonzentriert und motiviert spielen sie die Szenen immer und immer wieder. Am Freitag ist die letzte im Kasten. Doch auf die Kinder wartet ein weiterer aufregender Moment: Vor der grossen katholischen Kirche in Escholzmatt warten Rosa Stadelmann-Studer und Lisbeth Lischer-Studer auf ihre Filmdoubles. Freundlich begrüssen sich Jung und Alt. «Wenn man unsere Fotos von damals anschaut, sehen wir uns schon sehr ähnlich», findet Rosa Stadelmann. Und Joya verrät: «Ich habe ihr einen Brief geschrieben, dass ich mich freue, sie zu spielen und es gut machen will.» Ob sie denn später einmal Schauspielerin werden möchte? Sie schmunzelt, behält das Geheimnis für sich, aber: «Auf jeden Fall möchte ich wieder einmal in einem Film mitspielen.»

