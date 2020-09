Ein Winterthurer Künstler wirft neue Blicke auf die Bilder des Urner Künstlers Heinrich Danioth Valentin Magaro liess sich von den Werken Heinrich Danioths inspirieren. Seine Bilder und Zeichnungen zeigen auch Danioths Werk in neuem Licht. Dabei gibt es auch, Provokatives zu sehen. Markus Zwyssig 10.09.2020, 16.37 Uhr

Valentin Magaro hat in seinen Bildern Motive und Farben Heinrich Danioths aufgenommen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Setpember 2020)

Die Initiative für die neue Ausstellung im Haus für Kunst Uri kam vom Künstler selbst. Valentin Magaro schwärmte Direktorin Barbara Zürcher vor, wie fasziniert er von Heinrich Danioth sei. Die Direktorin des Hauses ihrerseits sprach beim Presserundgang am Donnerstag von einem «grossen Glück». Die Arbeit Danioths ist im Haus sehr präsent. Zusammen mit dem Danioth-Pavillon beherbergt es die Sammlung des 1953 verstorbenen Urner Künstlers. Was aus den Inspirationen, die der Winterthurer Künstler aus den Werken Danioths geschöpft hat, geworden ist, das ist ab Samstag in der neuen Ausstellung zu sehen.

Valentin Magaro zeigt neben den Bildern auch Objekte, bei denen er unter anderem Klosterfrauen in ungewohnten Posen darstellt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. September 2020)

Der Winterthurer Künstler ist ursprünglich ausgebildeter wissenschaftlicher Zeichner. Das sieht man Magaros Bildern an. Er zeichnet und malt technisch sehr versiert. Die Werke zeugen von einer riesigen Erzähllust. In den vielschichtigen Bildern gibt es, entsprechend viel zu entdecken. Gleich zum Einstieg in die Ausstellung werden auf einem grossformatigen Bild Götter und Götzen von Bali den Naturbildern Heinrich Danioths gegenübergestellt. Magaro nähert sich Danioths Bildmotiven über Figuren, die mal überzeichnet, mal karikaturistisch sind. Der Künstler und sein Modell ist ein Thema, das mehrmals auftaucht. Nicht nur die Motive, auch Danioths Farben werden aufgenommen und in Magaros Werke verarbeitet. «Danioth war sehr gut darin, Bilder zu komponieren», sagt Magaro anerkennend. Wer durch die Ausstellung geht, betrachtet Danioths Bilder neu. Die viele Jahrzehnte alten Bilder wirken jedenfalls alles andere als verstaubt.

Valentin Magaro liess sich von Heinrich Danioth inspirieren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. September 2020)

Kritischer Zeitgenosse und Lebemann

Der in der Kunstgeschichte bewanderte Magaro malt auch Körperlichkeit, Lust, Sünde und Tod. Schutzmantelmadonnen und Klosterfrauen greifen dabei schon mal zur Zigarette oder zeigen Körper und Sinnlichkeit. Das mag provozieren, passt aber auch zu Danioth. Er war ein kritischer Zeitgenosse und ein Lebemann, der bis frühmorgens unterwegs sein konnte. Er liebte die lüpfige Musik. Magaro seinerseits ist Bassist in einer Band. «Danioth eckte bei konservativen Menschen zu seiner Zeit öfters an», sagt Magaro. «Aber es gab damals bereits einige, die ihn verstanden haben.»

Zahlreiche Werke Heinrich Danioths sind in die Ausstellung integriert. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. September 2020)

Bei einer Einzelausstellung ist es eine Auflage, dass Danioth mit in die Ausstellung einbezogen wird. Diesmal gibt es viele Werke Danioths, die Magaro als Inspiration für seine eigene Kunst dienten. «Wir zeigen auch viele Arbeiten von Danioth, die noch nie im Haus für Kunst Uri zu sehen waren», freut sich Zürcher. Magaro schätzt die Arbeit von Danioth sehr, wie er im Gespräch sagt. Mit dem Ergebnis der Ausstellung scheint er zufrieden und vor allem ist er überzeugt, dass es auch dem bekannten verstorbenen Urner Künstler entsprechen würde: «Wenn Heinrich Danioth jetzt hier wäre und die Ausstellung sehen würde, dann glaube ich, hätte er Freude, dass sich ein junger Künstler mit seinen Kunstwerken auseinandergesetzt hat und dass daraus etwas Neues entstanden ist.»

Im Dachgeschoss wird Nationalheld Tell thematisiert

Die Altdorfer Tellspiele wurden ein Jahr verschoben. Trotzdem feiert nächste Woche die Komödie «Achtung Tell» unter der Regie von Livio Beyeler Premiere. Im Stück von Stefan Arnold und Eloisa Göldi wird das Heldentum kritisch hinterfragt. Auf der mobilen Bühne, die an ungewohnten Orten stationiert wird, spielen der Urner Schauspieler Rolf Sommer und seine österreichisch-schweizerische Kollegin Iréna Flury. Den musikalischen Teil steuert Elia Aregger bei. Doch das ist nicht alles. Im Dachstock im Haus für Kunst Uri hat Beyeler die Möglichkeit, zu zeigen, wie vielschichtig Tell ist.

Livio Beyeler steht im Dachstock des Hauses für Kunst Uri vor einem Tell, der mit Post-it-Zetteln übersät ist. Viele Menschen haben darauf festgehalten, was sie Tell fragen oder ihm sagen würden. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. September 2020)

Mit Post-it-Zetteln wurden Betrachter vor dem Telldenkmal zum Nachdenken über den Nationalhelden angeregt. Gleichzeitig stellte Schauspieler Stefan Schönholzer Passanten Fragen zu Tell. Entstanden ist dabei eine Videoinstallation, die spezifisch fürs Haus für Kunst Uri produziert wurde.

Hinweis: Die Vernissage der neuen Ausstellung im Haus für Kunst Uri findet am Samstag um 17.30 Uhr statt.