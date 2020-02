Einbrecher, Ausbrecher und die Polizei friedlich vereint Bei herrlichem Wetter vereinigte sich die Flüeler Fasnachtsfamilie im Rudenzpark nach dem Motto «Zeugen werden gesucht». Georg Epp 21.02.2020, 18.51 Uhr

Live konnte miterlebt werden, wie ein Goldtresor fachmännisch geknackt wird. Farbenfroh und bei herrlichem Wetter ging die Kinderkatzenmusik über die Bühne. Vor der Fidelitaskutsche aus verteilte der Vorstand nach alter Tradition Wurst und Brot. Die Katzenmusik mit dem unermüdlichen Fähnrich Kari Walker. Die kleinen Fasnächtler kamen in Flüelen am Schmutzigen Donnerstag auf ihre Kosten.