Eine Arbeitsgruppe will den Spirgner Dorfladen retten Es ist das letzte Lebensmittelgeschäft im Dorf. Eine Umstrukturierung soll die Weiterführung des Betriebs sichern. Franz Imholz 23.07.2020, 17.12 Uhr

Der Dorfladen im St. Anton ist das letzte Lebensmittelgeschäft in Spiringen. Bild: Franz Imholz

Seit 2008 betreibt die Feinbäckerei Hauger Altdorf den Dorfladen im

St. Anton in Spiringen. Weil der Dorfladen nicht mehr kostendeckend betrieben werden konnte, wurde den Mitarbeitenden und dem Besitzer der Räumlichkeiten auf den 30. September gekündigt.

Der Gemeinderat Spiringen hat im Mai bei der Bevölkerung eine Umfrage betreffend Gründung einer Dorfladengenossenschaft durchgeführt. Nur 15 Prozent der 320 Spirgner Haushalte haben geantwortet. Darauf hat sich eine sechsköpfige Arbeitsgruppe gebildet mit dem Ziel, den Dorfladen zu erhalten.

Unter der Führung des Gemeinderats Spiringen wurde an einer ersten Sitzung Kontakt mit der Dorfladengenossenschaft Unterschächen aufgenommen. Mit Marco Hauger von der Feinbäckerei Hauger konnte die Führung des bisherigen Ladens bis Ende 2020 vereinbart werden. Im Weiteren ist der Besitzer der Liegenschaft St. Anton sehr interessiert am Weiterbestehen des Dorfladens.

Einheimische Produkte und eine Postagentur

Ziel der Arbeitsgruppe «Neuer Dorfladen Spiringen» ist, dass es in Spiringen einen Dorfladen mit einem attraktiven Sortiment mit Frischwaren und vielen einheimischen Produkten sowie integrierter Postagentur gibt. Eine Umstrukturierung soll dafür sorgen, dass mit wöchentlichen Einkäufen ein grosser Teil des täglichen Bedarfs abgedeckt werden kann und somit mit einem genügenden Umsatz das Weiterbestehen sichergestellt ist.

Die Arbeitsgruppe hat Mitte Juli ein persönlich adressiertes Umfrageschreiben an die Spirgner Haushalte verschickt. Es geht darum, die Einstellung der Einwohnerinnen und Einwohnern zum Dorfladen zu erfahren. Damit möchte man herausfinden, ob der Wille besteht, sich mit der Gründung einer allfälligen Dorfladengenossenschaft auch finanziell zu beteiligen, und damit die Einkaufsmöglichkeit im Bergdorf Spiringen zu erhalten. Es besteht die Möglichkeit, den allfälligen neuen Dorfladen wie bisher im St. Anton zu betreiben. Geplant ist, durch bauliche Massnahmen mehr Verkaufsfläche und Lagerraum zu schaffen.

Die Arbeitsgruppe «Neuer Dorfladen Spiringen» ist der Überzeugung, dass mit den Spirgner Haushalten ein funktionierender Dorfladen betrieben werden kann. Ein Dorfladen bietet Arbeitsplätze, Verdienst, schont Ressourcen, ist Treffpunkt und vieles mehr.

Mit dem Wegzug der Geschäfte verliert das Dorf Attraktivität

Bis Ende der Sechzigerjahre gab es in Spiringen fünf Lebensmittelläden. Nun ist der letzte gefährdet. Nachdem die Kantonalbank, die Raiffeisenbank, der einzige Bancomat, die Postgeschäftsstelle von Spiringen weggezogen sind, sinkt die Attraktivität dieses Bergdorfes und kann den Einheimischen und somit auch allfälligen neu Zuzügern nicht mehr viel bieten.

2008 zog sich Familie Gisler-Zgraggen altershalber aus dem Geschäftsleben zurück. Daraufhin führte die Feinbäckerei Hauger Altdorf den Dorfladen in den angestammten Räumen im St. Anton weiter.

Nach anfänglich solidem Geschäftsgang verringerte sich der Umsatz aus verschiedenen Gründen immer mehr. Durch Umstrukturierung der Post verlor auch dieser Ertragszweig an Volumen. So kam es, dass Marco Hauger, Geschäftsführer der Feinbäckerei Hauger Altdorf, auf Ende September seine Geschäftstätigkeit für den Dorfladen Spiringen kündigte.