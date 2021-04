Porträt Eine junge Tibeterin flieht aus ihrer Heimat vor der Bedrohung an Leib und Leben – und findet in Uri ein neues Zuhause Eine junge Tibeterin wird zu ihrem Schutz von der Familie weggeschickt – nach einer abenteuerlichen Reise landet sie per Zufall in der Schweiz. Claudia Naujoks 06.04.2021, 06.34 Uhr

Über Basel, Zürich und Chiasso kam die junge Frau schliesslich nach Uri. Bild: Claudia Naujoks

«Ich habe Heimweh nach meiner Familie, aber ich traue mich nicht, sie anzurufen, aus Angst, ihnen weiterhin zu schaden.» Ngawang Dolkar Duntrentsang, im Folgenden Dolkar genannt, weint.

Seit wenigen Wochen wohnt sie in einem eigenen, kleinen Zimmer in Altdorf. Davor war sie seit ihrer Ankunft im Sommer 2019 im örtlichen Flüchtlingsheim mit vielen Frauen und Männern in Mehrbettzimmern untergebracht. Da dort viele verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen, ist das Zusammenleben eine grosse Herausforderung. Sehr viel Rücksichtnahme und Toleranz muss aufgebracht werden. Umso glücklicher und dankbarer sei sie nun, dass sie einen privaten Rückzugsort für sich habe, sagt sie.

Die junge Frau aus der chinesisch kontrollierten, osttibetischen Region Kham wächst als jüngstes Kind mit vier Geschwistern in einer Nomadenfamilie auf, die zwar einen festen Wohnort in einem kleinen Dorf hat, immer zwei aus der Familie kümmern sich aber über ein oder zwei Monate um die Herde Yaks in den Berggebieten. Dann leben sie in Zelten und ziehen mit den Tieren umher. Es ist fast vergleichbar mit dem Alpsommer in der Schweiz, allerdings: «Vier Hüter treiben zehn Rinder, das sind viele Leute für so wenige Tiere», stellt Dolkar amüsiert fest und fährt fort: «Bei uns sind es immer nur zwei, die viel mehr Tiere hüten.»

Die Yaks sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Menschen in Tibet. Auch alles andere zum Leben stellt die Familie weitestgehend selber her. Im Dorf haben sie einen kleinen Bauernhof mit Kühen, Schafen, Ziegen, einem Pferd und einem Hund. «Wir kennen nicht viele Dinge, aber wir sind glücklich», erzählt sie mit Tränen in den Augen.

«Ich konnte nicht einmal richtig ‹Tschüss› sagen»

«Wir haben keine Freiheit. Wir müssen tun, was auch immer die Regierung gesagt hat. Wenn wir gegen sie sind, dann bekommen wir grosse Probleme», erzählt Dolkar.

Althergebrachte Traditionen innerhalb der tibetischen Familien beissen sich mit den strengen Ausgangsrestriktionen der Machthaber. Übertretungen der Ausgangssperren in Tibet, wo der Alltag der Menschen intensiv von religiösen Ritualen begleitet ist, sind unumgänglich. Die Menschen befinden sich ständig unter dem Druck dieser Diskrepanz. Auch Äusserungen, die in irgendeiner Weise als gegen die Regierung gerichtet interpretiert werden können, werden streng verfolgt und bestraft.

Eigentlich würden an dieser Stelle im Text nun die Ereignisse und genauen Umstände stehen, warum Dolkar ihre Familie so plötzlich verlassen musste. Aber aus Angst, dass sie ihr dadurch weiteren Schaden zufügt, möchte sie nicht, dass die Geschichte, die Gründe, warum sie fliehen musste, öffentlich erzählt werden.

Jedenfalls bricht sie kaum zwei Tage nach den fatalen Vorkommnissen im August 2018 Hals über Kopf auf – zunächst nach Nepal zu ihrer vermeintlichen Tante, von der sie selber sagt, noch nie gehört zu haben. Als sie dort ankommt, hat sie eine abenteuerliche Reise per Motorrad zur Gebietsgrenze, mit dem Lastwagen nach Lhasa und zu Fuss zusammen mit einem Schafhirten über gefährliche, sehr ausgesetzte Bergpässe hinter sich gebracht.

Zwei Monate kann sie zunächst bei der «Tante» bleiben, die zusammen mit ihrem Mann einen kleinen Laden betreibt. Sie hilft ein bisschen im Haushalt, aber sie soll sich nicht zu weit vom Haus wegbewegen, damit sie nicht verloren geht – denn sie ist ohne Ausweisdokumente aus Tibet aufgebrochen. Auch hier in der Schweiz ergeben sich daraus Komplikationen, denn sie kann bei ihrer Ankunft nicht einmal genau angeben, wann sie geboren ist und wie alt sie demnach ist. Aber das geht auf einen kulturellen Grund zurück: Die Kinder kommen zu Hause im Stall zur Welt, denn es gibt kein Spital in schnell erreichbarer Nähe. Nicht der Geburtstag der Kinder wird von den Eltern überliefert, sondern die Umstände und Bedingungen in Natur und Wetter, die an diesem Tag geherrscht haben.

Nach Basel, Chiasso und Zürich erreicht sie schliesslich Uri

«Als ich in Basel – meiner ersten Station in der Schweiz – ankam, habe ich sehr grosse Erleichterung und das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit gefühlt», schildert die inzwischen 23-Jährige lächelnd. Es ist reiner Zufall, dass sie hier landet, die «Tante» setzt sie in ein Flugzeug. Chiasso und Zürich sind die Stationen, die sie noch durchläuft, bevor sie schliesslich in Uri landet. Obwohl am Anfang die Sehnsucht nach Landsleuten vorherrscht, die nicht wirklich erfüllt wird, ist sie jetzt, nach zwei Jahren, froh, hier zu sein, denn «es sieht so ähnlich aus, wie in meiner Heimat», meint sie.

Mit grossem Ehrgeiz und Engagement stürzt sie sich auch darauf, Deutsch zu lernen. Sie war mit acht Jahren zwar nur ein Jahr in der Schule, weil sie dann eine Ohrenkrankheit bekam, die ihr Mutter mit Hilfe von Ohrentropfen auskurierte. Aber sie hat Lesen und Schreiben von ihrem Vater gelernt und anhand der in der Familie regelmässig im Alltag eingebauten religiösen Rituale und in Büchern abgedruckter Gebete geübt.

Mit ihrer aufgeschlossenen Art hat sie inzwischen schon viele Schweizer kennen gelernt. Sie seien sehr grosszügig zu ihr und hätten ihr sehr geholfen. Dafür sei sie sehr dankbar, betont sie gerührt. Nun hat sie sogar eine Patin: Eveline Schuler, in Bürglen wohnhaft, die sie auf der Geburtstagsfeier ihrer Lehrerin aus der Sprachschule kennen gelernt hatte, wollte ihr damit helfen und sie unterstützen. Meistens gehen sie am Wochenende zusammen spazieren.

Aber ein besonderes Leuchten erscheint in ihren Augen, wenn sie erzählt, dass sie mit einer Kollegin aus Tibet auf Anregung von Lory Schranz, bei der sie auch im Flüchtlingstheater mitwirkt, traditionelle tibetische Tänze einübt, die in ihrer Heimat am alljährlichen Feuerfest zum Jahreswechsel getanzt werden.

Um ihre traumatischen Erlebnisse und die Flucht zu verarbeiten, konnte sie hier Gespräche mit einer psychologischen Therapeutin führen. Das habe ihr sehr geholfen, die plötzliche Trennung von ihrer Familie, in der sie eine glückliche Kindheit erlebt hat, zu verarbeiten.

«Ich habe gelernt, dass es besser ist, rauszugehen und mich zu beschäftigen, dann kann ich mich davon ablenken, mir immerzu Gedanken um meine Familie zu machen»,

sagt sie. Sie hat neben dem Besuch der Deutschkurse genäht, Theater gespielt, sich mit Kollegen getroffen, auch im Treffpunkt 26, wo sie zusätzlichen Deutschunterricht wahrnimmt.

Denn Dolkar hat Pläne für ihre Zukunft in der Schweiz: Ihr erster Traumjob war, irgendwann eine Tierarztpraxis zu haben, denn sie ist aufgrund ihrer Herkunft sehr vertraut im Umgang mit Tieren, aber da würden ihre Sprachkenntnisse wohl noch lange nicht ausreichen, meint sie. Deshalb hat sie sich überlegt, Krankenschwester zu werden. Das erachtet sie als realistisches Ziel, das sie sich vornehmen und erreichen kann. Denn: In ihrer Heimat ist es noch üblich, dass die Kinder die Eltern bis ins hohe Alter und bis zum Tod versorgen und pflegen. Da sie das bei ihren Eltern nicht mehr machen kann, möchte sie dadurch anderen Menschen helfen, egal ob bei Spitex, im Spital oder im Altersheim.