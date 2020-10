Eine kleine, aber starke Urner Wallfahrtsdelegation pilgert in den Ranft Eine Mini-Landeswallfahrt mit Landammann Urban Camenzind an der Spitze betete am Samstag stellvertretend für das Urner Volk in Flüeli-Ranft. Georg Epp 25.10.2020, 09.48 Uhr

Das Verständnis, die Urner Landeswallfahrt für das Urner Volk abzusagen, aufgrund der angespannten Coronasituation war überall gross, bestätigten Dekan Daniel Krieg einerseits, aber auch Wallfahrtsleiter Walter Arnold. Die Absage erfolgte zwar kurzfristig, war aber unvermeidbar. Spontan setzte sich Landammann Urban Camenzind mit den verantwortlichen Organisatoren in Verbindung, er wollte unbedingt, dass der traditionelle Brauch nicht unterbrochen wurde. Schnell einigte man sich, mit einer kleinen Delegation, stellvertretend für das ganze Urner Pilgervolk auch in schwieriger Zeit und auf angepasster Art den tiefverankerten Brauch aufrechtzuerhalten.

Die kleine Urner Wallfahrtsdelegation mit Landammann Urban Camenzind (zweiter von links) an der Spitze kurz vor dem Einzug in die Flüeli-Kapelle.

Bild: Georg Epp (Flüeli-Ranft, 24. Oktober 2020)

Am Samstagvormittag war Organist Kari Arnold bereit, mit gekonntem Orgelspiel in der Flüeli-Kapelle Landammann Urban Camenzind, Landweibel Erwin Gisler, Landesstatthalter Urs Janett, Regierungsrat Daniel Furrer, Dekan Daniel Krieg, die Senneneltern Sepp und Regina Planzer, Kastenvogt Wendelin Bucheli und Wallfahrtsleiter Walter Arnold musikalisch zu begrüssen. Man spürte in der kleinen Delegation viel Freude, dass die Mini-Landeswallfahrt trotz Corona zu Stande kam. Landammann Urban Camenzind äusserte diese Freude auch in seinen Begrüssungsworten.

Das zweite Amtsjahr für die Sennenfamilie

Landammann Urban Camenzind freute sich, dass trotz Corona eine kleine Wallfahrtsdelegation den tiefverankerten Brauch aufrechterhalten hat. Bild: Georg Epp (Flüeli-Ranft, 24. Oktober 2020)

Urban Camenzind freute sich besonders, dass die Senneneltern und der Kastenvogt als Vertreter der Sennenbruderschaft Bürglen anwesend waren. Nachdem die diesjährige St. Michaelsgemeinde wegen der Coronapandemie abgesagt wurde, kam es für die Sennenfamilie wohl erstmals zu einer zweiten Amtszeit. Die Sennenbruderschaft wurde im Jahr 1593 wegen einer grossen Seuche auf unseren Alpen gegründet. «Heute, genau 427 Jahre später, sind wir wieder an einem ähnlichen Punkt angelangt», meinte Camenzind. Wir haben das Coronavirus, das grosse gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden anrichtet. Es stehen Existenzen auf dem Spiel, Bürgerinnen und Bürger haben Angst. Wieder verbreiten sich Unsicherheit, Not und Verzweiflung im Urnerland, in der Schweiz, ja auf der ganzen Welt.» Er forderte die Urnerinnen und Urner auf, solidarisch zusammenzustehen, wie die Sennen vor mehr als 400 Jahren, um unsere Gemeinschaft vor diesem Virus zu schützen.

«Firenand Zyt ha» im Mittelpunkt

Grosse Freude, dass die Mini-Landeswallfahrt trotz Corona zu Stande kam, zeigte auch Gastprediger und Bruder-Klausen-Kaplan Pater Josef Rosenast. Er setzte «firenand Zyt ha», das Thema des Gottesdienstes, in den Mittelpunkt seiner Predigt. Unter anderem meinte er, im Motto «firenand Zyt ha» sind auch Zuhören, Gehorsam, Unterstellen, Respekt, Vertrauen und schlussendlich Frieden enthalten. Wallfahrtsleiter Walter Arnold zitierte Voten zu diesem Thema, die die Jugendwallfahrer vorgetragen hätten.

Die kleine Urner Wallfahrtsdelegation auf dem Marsch zur unteren Ranft-Kapelle. Bild: Georg Epp (Flüeli-Ranft, 24. Oktober 2020)

Nach dem Gottesdienst pilgerte die kleine Wallfahrtsgruppe in die untere Ranft-Kapelle zum Heiligen Bruder Klaus. In einer kurzen Andacht wurden persönliche Anliegen und Sorgen vor Gott gebracht und für das Volk von Uri gebetet. Alle Beteiligten genossen den gelungenen Tag und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder eine grosse Urner Pilgerschar nach Einsiedeln pilgern kann. Wallfahrtsleiter Walter Arnold bedankte sich bei all seinen Helfern und meinte erfreut, die Vorbereitung zur Wallfahrt war schliesslich doch nicht umsonst.