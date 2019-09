Einige Abopässe für die Dezembertage gibt es noch Der Vorverkauf für die Abonnemente hat bereits vor einigen Tagen begonnen, auch der Vorverkauf für Einzeleintritte ist eröffnet.

Mit drei Tri-Event-Konzerten haben auch die Urner einen grossen Auftritt an den Dezembertagen. (Bild: PD, 28. August 2019)

(MZ) Was in den vergangenen zwei Jahrzehnten Tausende von kulturbegeisterten Urnern anlockte, wird auch in diesem Jahr weitergeführt. Die Dezembertage 2019 bieten für jeden Geschmack etwas. Konzerte, Comedy, Literatur, Film und Theater: Vom 15. November bis am 22. Dezember 2019 kommen 43 Veranstaltungen aus allen Sparten auf die Urner Bühnen.

Das Kulturprogramm kommt dank der Zusammenarbeit von Theater Uri, Kellertheater im Vogelsang, Haus für Kunst Uri, Cinema Leuzinger und Kantonsbibliothek zu Stande. Angestossen werden darf heuer auf ein Jubiläum. Die Dezembertage finden schon zum 20. Mal statt.

Vorverkauf für Einzeltickets ist auch eröffnet

Der Vorverkauf für die Abonnemente hat bereits vor ein paar Tagen begonnen. Es sind nur noch wenige Abopässe erhältlich. Auch der Vorverkauf für die Einzeleintritte ist inzwischen eröffnet. Billette gibt es bei www.ticketino.com (gebührenfrei) sowie am Schalter in allen Filialen der Post, bei Uri Tourismus AG sowie am Schalter der «Urner Zeitung».