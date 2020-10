Nach Absetzung von Martin Kopp: Churer Interims-Bischof greift Petitionäre an In einem Schreiben an die Mitarbeitenden des Bistums Chur legt Bischof Peter Bürcher fest, unter welchen Umständen er zum Dialog bereit wäre. Nicht diskutierbar sind für ihn die Bestimmungen des katholischen Kirchenrechts, das beispielsweise die Trauung von Geschiedenen verunmöglicht. Lucien Rahm 20.10.2020, 17.52 Uhr

Die Pandemie sei derzeit leider nicht das einzige Problem, mit dem das Bistum Chur zurechtkommen müsse. Das schreibt der Apostolische Administrator des Bistums – der Übergangsbischof –, Peter Bürcher, in einer Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Churer Diözese, die am Dienstag auf dem Kirchenportal kath.ch publiziert wurde. «Wie Sie wissen, hat in den letzten Wochen eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Personen (...) mit Methoden, die nicht dem Dialog, sondern der politischen Druckausübung dienen, versucht, Stimmung zu machen», schreibt Bürcher darin.

Gemeint ist mit diesen Methoden unter anderem eine Petition, die im März von mehreren Seelsorgern lanciert wurde und Bürcher auffordert, den abgesetzten Urschweizer Generalvikar Martin Kopp wieder einzusetzen und mit ihm das Gespräch zu suchen. Im Juni wurde die Petition mit über 3800 Unterschriften der Bistumskanzlei in Chur übergeben (wir berichteten). Das sorgt bei Bürcher offenbar immer noch für Ärger: «Die Instrumentalisierung der Medien und der öffentlichen Meinung mittels Petitionen sind in der Kirche etwas Ungehöriges, das spaltet und verletzt.»

Gruppe sei nicht an echtem Dialog interessiert

Weiter ist Bürcher der Meinung, dass es dieser Gruppe nicht darum gehe, den Dialog zu fördern, sondern dass sie vielmehr Druck ausüben wolle, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. «Es handelt sich hier nicht um eine Dialoggruppe, sondern um eine ‹Pressure-Group›.» Das sei für ihn eindeutig, denn:

«Wenn man mit jemandem sprechen will, treibt man ihn nicht mit einer Medienkampagne wochenlang vor sich her.»

Würde man wirklich den Dialog suchen, so würde man jemanden auch nicht «vor Gericht ziehen», wie es eine Gruppe von Katholiken vor kurzem beim kirchlichen Diözesangericht des Bistums getan hat.

«Man belästigt schliesslich auch nicht tagelang die Mitarbeiter dessen, den man ins Visier genommen hat, mit Telefonanrufen, die man auch noch im Internet protokolliert. Solches ist aber geschehen», schreibt der 74-jährige Walliser weiter. Er spricht von «Einschüchterungsmassnahmen, unter Zuhilfenahme willfähriger Medien, die es sich natürlich nicht nehmen lassen, über Angriffe auf die Kirchenleitung zu berichten.» Das führe letztlich zur Spaltung, und nicht zur Stärkung der Einheit der Gläubigen im Bistum, um die es «im Hinblick auf die Wahl eines neuen Bischofs von Chur gehen muss».

Dialog nur auf Basis des Kirchenrechts

Weiter hält Bürcher fest: «Einheit in der Kirche ist nicht einfach ein Kompromiss von Meinungen, sondern sie ist inhaltlich definiert.» Der Hauptbezugspunkt sei dabei die Bibel, aber auch das Kirchenrecht würde vorgeben, wie die Einheit in einem Bistum auszusehen hat. «Ich bin überzeugt, dass es auf dieser Grundlage, und nur darauf, die Einheit, derer wir so dringend bedürfen, geben kann.»

Ausschliesslich auf Basis kirchenrechtlicher Vorgaben sei er auch zum Dialog bereit, schreibt Bürcher. Das bedeutet für ihn, dass gewisse Punkte zwingend als Grundlage zu dienen hätten. Unter anderem führt Bürcher in einer Auflistung gewisser Basispunkte aus dem katholischen Kirchenrecht auch die Bestimmung auf, dass jemand ungültig eine Ehe schliesse, «wer durch das Band einer früheren Ehe gebunden ist, auch wenn diese nicht vollzogen worden ist». Demnach ist die Trauung von Geschiedenen nicht möglich.

Eine andere grundlegende Voraussetzung für eine Einheit ist für Bürcher, dass «ein Amt, das der umfassenden Seelsorge dient, zu deren Wahrnehmung die Priesterweihe erforderlich ist», nicht an einen Nichtgeweihten übertragen werden kann. Dieser Punkt hatte bereits vor kurzem für Diskussionen gesorgt, als Papst Franziskus die Vorgabe in einem Schreiben erwähnte. In der Zentralschweiz gibt es einige Pfarrgemeinden, in denen Nichtgeweihte die Funktionen von Pfarrern wahrnehmen.