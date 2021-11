Eishockey Ambri-Trainer Luca Cereda zieht erste Zwischenbilanz Der Trainer des HC Ambri Piotta äussert sich zu den Specialteams, zum neuen Stadion und erklärt, warum die ausländischen Spieler nicht mehr treffen. Ruedi Wechsler 12.11.2021, 16.19 Uhr

Luca Cereda in seinem neuen Büro. Bild: Ruedi Wechsler (Ambri,

8. November 2021)

Nach dem letzten Spiel vor der Natipause gegen Davos (2:3) traf sich die Mannschaft des HC Ambri Piotta gleich danach im Kraftraum, trainierte dann die folgenden drei Tage auf dem Eis und im Kraftraum, bevor sie vier Tage den Kopf lüften konnte. Am Sonntag, 14. November, ist Trainingsstart und zwei Tage später folgt das nächste Heimspiel gegen Ajoie.

Luca Cereda, was ist Ihre Zwischenbilanz nach 22 Spielen?

Luca Cereda: Bei Fünf gegen Fünf bewegen wir uns auf gutem Niveau, sogar besser als erwartet. Im Power- und Boxplay sowie in den Face-offs besteht noch grosses Steigerungspotenzial. Die Effizienz vor dem Tor müssen wir verbessern. Wir kreieren viele Möglichkeiten und lassen zu viele Chancen liegen. Insgesamt überzeugt mich die Ausgeglichenheit des Teams und der vier Blöcke.

Die beiden soliden «Defensivsoldaten» und Gebrüder Dotti erzielen fast so viele Tore wie die ausländischen Spieler. Diese haben in den letzten 15 Spielen nur zweimal getroffen.

Regin trainiert seit einem Monat wegen einer Verletzung nicht auf dem Eis. Trotz dem Ärztestopp spielt er und will die Mannschaft auf keinen Fall im Stich lassen. Vergleiche ich Regin heute mit Anfang Saison, dann sehe ich einen Riesenunterschied. Kouzun ist ebenfalls angeschlagen und er lag noch mit einer Blutinfektion eine Woche im Bett. Matt D’Agostini begann nach einjähriger Verletzungspause gut, aber er zeigt sinkende Tendenz. Er wird sein früheres Rendement nie mehr erreichen. Ich ziehe den Hut, dass er es trotz aufkommender Zweifel im Sommer gleichwohl versucht.

Der Umzug ins neue Stadion erfolgte auf den letzten Drücker.

Als ich mit meinem Vater meine Utensilien ins neue Büro zügelte, wurde noch überall gearbeitet und wir trafen auf die reinste Baustelle. Ich sagte zu ihm, dass wir tags darauf unmöglich das erste Eistraining durchführen können. Als ich dann um 7.30 Uhr im Stadion eintraf, war fast alles fertig und wir konnten einen Tag vor Saisonbeginn zum ersten Mal auf das Eis. Kurz nach Trainingsbeginn heulten Sirenen und Techniker checkten in Windeseile diverse elektrische Anlagen. Selbst am Meeting gab es technische Probleme und Alarme. Es gab viele Störfaktoren, aber die Spieler blieben ruhig und konzentriert.

Wie fühlen Sie sich in der neuen Arena und was ist der grösste Unterschied zur Valascia?

Früher konnten wir bereits alles machen, aber nur unter erschwerten Bedingungen. Wir fühlen uns sehr wohl und alles ist optimal eingerichtet. Für uns bedeutet der Umzug Luxus und es ist eine komplett andere Welt. Ich stelle fest, dass wir uns als Verein, Mannschaft und Fans nicht verändert haben. Die Spieler kommen früher zum Training, bleiben danach auch länger da und geniessen die Infrastruktur mit der grosszügigen Kabine, Sauna oder Kaltbad.

Wie kommt die Stimmung rüber?

Für mich bestand vor dem Umzug ein grosses Fragezeichen in dieser Hinsicht. Die Atmosphäre ist hervorragend und die Fans sorgen für eine elektrisierende Stimmung. Sie ist noch intensiver und sie ist einfach unglaublich gut. Die Magie in der kalten Valascia war eher etwas melancholisch und brachte trotzdem viel Energie. Wir wollen, dass die Fans mit positiven Erinnerungen und Emotionen auf den Heimweg gehen. Gerade nach dem Lockdown und dem Covid kam viel Negatives in unser Leben. Der Zuschauerschnitt mit über 6000 Tifosi finde ich sensationell und bereits der Aboverkauf übertraf alle Erwartungen.

Was dürfen wir in dieser Saison erwarten?

Unser realistisches Ziel sind die Prey-Playoffs. Ist man einmal dort, beginnt eine neue Saison. Wir dürfen eines nicht vergessen: Wir sind immer noch Ambrì, mit dem zweitkleinsten Budget, nun aber mit einem neuen schönen Stadion. Wir müssen drei Gegner hinter uns lassen. Fehlt nur ein Puzzle wie momentan Fora oder die angeschlagenen Ausländer muss das Bild neugestaltet werden.