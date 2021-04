Eishockey Der HC Ambri-Piotta steht vor epochalem Wandel Die Valascia ist Geschichte und Ambri zügelt diesen Sommer in die neue Arena. Als erster nationaler Sportverein lanciert er die digitale Ambri-Aktie. Ruedi Wechsler 26.04.2021, 16.06 Uhr

Der HC Ambri-Piotta beim letzten Spiel gegen den HC Fribourg-Gotteron im alten Stadion Valascia.

Bild: Michela Locatelli/ Freshfocus (5. April 2021)

6775 lautet die Postleitzahl von Ambri. Das ist auch die Zahl des Fassungsvermögens des neuen Stadions. Da die Poststelle in Ambri bald geschlossen wird, will der HCAP die Postagentur im neuen Stadion weiterführen. Weil die neue Valascia ausserhalb des Dorfes auf dem ehemaligen Militärflugplatz gebaut wird, möchte der Verein das Dorf so zu sagen im Stadion integrieren. Deshalb haben sich die Biancoblù entschieden, 6775 Aktien für die neuen Eigentümer zeichnen zu lassen.