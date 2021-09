Urner HCD-Fans treffen sich bald wieder im Stadion

Eishockey Urner HCD-Fans treffen sich zur GV – und bald wieder im Stadion ihres Lieblingsteams Die Urner Fans des HC Davos hatten vergangene Saison das Nachsehen: Nur zu Beginn waren Stadionbesuche möglich. Dennoch erfreut sich der Verein zahlreicher Mitglieder. 09.09.2021, 16.32 Uhr

Der Vorstand des HCD Fan-Clubs Uri bleibt im neuen Vereinsjahr unverändert. Hinten von links: Dino Beck, Dominik Müller, Markus Imholz, Roman Briker, Patrick Arnold. Vorne von links: Barbara Baumann, Adrian Furrer. Bild: PD

28 Mitglieder durfte Präsident Dino Beck kürzlich im Schützenhaus-Lokal Schattdorf zur ersten physischen Generalversammlung nach über zwei Jahren begrüssen. Covid-19 war denn auch im Jahresbericht des Präsidenten das vorherrschende Thema. So konnte der Fan-Club im vergangenen Vereinsjahr kaum Anlässe durchführen. Auch Stadionbesuche waren – mit Ausnahme einer kurzen Phase zu Beginn der Eishockey-Saison – nicht möglich. Die steigenden Fallzahlen im vergangenen Herbst führten wenige Wochen nach dem Saisonstart zum wiederholten Verbot von Grossveranstaltungen und damit zu Geisterspielen – ein Umstand, der bis zum Ende der Saison anhielt.

Die Saison des Hockey Club Davos mussten die Fan-Club-Mitglieder damit grossmehrheitlich vor dem TV mitverfolgen. Sie bekamen dort eine Spielzeit zu sehen, die aus Davoser Sicht geprägt war von diversen Hochs und Tiefs und schliesslich mit dem Ausscheiden in den Pre-Playoffs früh endete. Doch trotz schnellem HCD-Out und Geisterspielen durfte der Präsident in seinem Bericht auf einige wichtige Punkte und erwähnenswerte Anekdoten aus dem vergangenen Vereinsjahr zurückblicken, wie etwa das 100-Jahr-Jubiläum des HC Davos.

Präsident bleibt im Amt

In seinem Kassabericht konnte Kassier Adrian Furrer trotz eines kleinen Minus festhalten, dass sich der Fan-Club finanziell nach wie vor auf sicheren Beinen befindet. Doch nicht nur im aktuellen Kassenbestand, auch bei der Anzahl Mitglieder darf der Fanclub auf eine schöne Zahl blicken: So zählt der Verein derzeit 180 Mitglieder und gehört damit nach wie vor zu den grössten seiner Zunft.

Bei den Wahlen wurden sämtliche Personen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Beisitzerin Barbara Baumann und Beisitzer Roman Briker gehören damit zwei weitere Jahre dem Vorstand an. Auch Präsident Dino Beck wird dem Verein in seiner Funktion erhalten bleiben und startet nun in seine vierte Amtsperiode. (pd/inf)